一名女網友發文詢問，晚上要慢跑的話會到哪裡，她自己則是猶豫要去公園還是操場，但又怕太熱，引來不少人回應選室內，而胸腔科醫師蘇一峰也指出，如果在空汙嚴重時在戶外運動等於慢性自殺，因為當進行有氧運動時，換氣量可達平時的10至20倍，若在空氣不良的環境中運動，吸入的汙染物量遠超過我們的想像。該名女網友指出，她近期因為壓力過大導致皮膚過敏，醫師就建議她可以每天慢跑，對身體有益，只是她在猶豫晚上要去公園或操場，不少網友便留言建議她改成室內慢跑，不然空氣太早會傷身「肺腺癌很可怕」。根據胸腔科醫師蘇一峰日前發文指出，很多人去戶外運動都不看空氣品質，在紅紫爆時在戶外跑步，跟慢性自殺差不多，人在不運動時，日常的呼吸換氣量約為1萬公升；然而，當進行劇烈運動，特別是有氧運動時，換氣量可達平時的10至20倍，若在空氣不良的環境中運動，吸入的汙染物量遠超過我們的想像。蘇一峰說若一定要在室外運動，建議選擇空氣較為清新的地方，如公園，這樣才能避免在運動過程中吸入過多汙染物，但還是在室內運動會比較安全，以免吸入過多污染物，反而對健康造成損害，失去運動的好處。