國民黨立委徐巧芯近日帶著團隊飛往捷克員工旅遊7天，沒想到從旅程一開始就話題不斷，她先是在機場巧遇民進黨立委王義川，下機後又遇到親綠媒體人鄭弘儀，讓這趟歐洲之旅充滿話題性。不過，卻有網友狠酸「什麼預算都可以砍，但立法委員出國的預算，一毛都別想動」？對此，徐巧芯也直球回應了。徐巧芯近日在社群平台Threads上發文透露，短短半個月內她的行程滿檔，「之後回到台灣不到兩天吧，又要飛紐約（這次是公差），這半個月簡直是飛機月」，同時她也曬出一組街拍照，只見她綁著俐落馬尾，身穿白襯衫搭灰色短版背心，下身則是牛仔寬褲配球鞋，展現休閒一面，與立法院內的正裝形象截然不同。照片曝光後，已吸引超過6000人按讚，留言區一片熱烈，有網友大讚「154的身高可以拍成165公分的感覺，這攝影要加薪」、「是想拍Vogue還是ELLE」、「可以來個街頭風」、「這樣街頭照好看，模特和配件也搭」、「可以來個街頭風」，也有嘴甜粉絲狂誇「怎麼那麼像大學生」、「是不是又瘦了」，引來本尊留言「這倒是真的」。不過，也有鄉民酸言，「原來莫名其妙延長會期，就是讓你們這些立委在正常會期出國度假散心喔～把我們的納稅錢吐出來」、「什麼預算都可以砍，但立法委員出國的預算，一毛都別想動」。對此，徐巧芯也親自澄清，「旅遊當然是花自己的錢，公務行程才是外交部」。