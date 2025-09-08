我是廣告 請繼續往下閱讀

日前，北院裁定柯文哲以七千萬交保，即便當時柯對巨額交保金表示「需再行深思」，等8日再決定，但不論如何，柯解除羈押在即，已成新聞焦點，重出江湖勢所必然 ; 睽違一年再回到熟悉的政治場域，沉潛過後的柯就算未必會主動觸碰江湖事，但以藍綠白為主的政治較勁，仍會被柯的一舉手一投足而牽動，產生直接而明顯的影響。先就民眾黨來說，柯文哲交保後當然有一定的政治能量，畢竟白營對柯案一直的訴求就是「政治迫害、司法不公」，所以柯交保後會有「台灣曼德拉」的光環，在藍白合、立院黨團、朝野攻防或黨務都會有相當程度的話語權；即便民眾黨不擔心會出現「兩個太陽」之爭，但重出江湖的創黨主席柯文哲與現任主席黃國昌勢必出現某種程度的競合關係，只是黃國昌一直採取「尊柯」的態度，所以現階段兩人關係合作絕對大於競爭。甚至原本全代會維持「兩年條款」的決議，都可能因為柯要還黃為其奔走且為黨救亡圖存的人情，將其取消或調整都有其可能。但即便柯黃仍會以合作為基底，但黨內的重要政策或路線恐仍將起化學變化，以藍白合來說，黃國昌確實在反罷免戰役中與國民黨及其政治人物建立了良好的互動關係，甚至還和台中市長盧秀燕一起合拍反罷免廣告，讓外界似已有2028年「盧昌配」的說法，但柯或許對於2028會有不同看法 ; 亦即柯在一年的羈押中，對於2028年一定要將民進黨換下的企圖心勢必更加強化，是以對藍白合扳倒綠營政權未必會挑戰，但是對於自己所受到不公平的待遇，及獲釋後反能累積的政治能量，更會強化「還他一個公道」的不平之鳴，則可能與黃國昌的想法與路徑有其不同，埋下黨內衝突因子。就國民黨而言，針對藍白合，在2026年選舉應無懸念，只是柯交保後，民眾黨便會有更多和藍軍博弈的籌碼，特別是黃國昌也自認藍軍反罷免勝出，自己與民眾黨的能量挹注有其貢獻，是以對於明年縣市長選舉，黃也開始向藍軍拉高開價，除了對新北市長展現企圖心外，也點出宜蘭及彰化、嘉義，黨內都有優秀人選，企圖藉以為民眾黨開疆闢土 ; 柯文哲交保後，黃為了凸顯自己對柯的效忠與為民眾黨開疆闢土的決心，勢必和藍軍在2026年選舉的談判中，立場踩得更為堅定，更可能會要求藍軍禮讓更多或更關鍵的席次，藍軍要如何因應，的確考驗新任黨主席的智慧。更甚者，2026年如果民眾黨成功地攻城掠地，則2028年的總統選舉，若藍白仍合作的話，除了複雜性會增加外，誰正誰副也未必就是國民黨說得算，原因很簡單 ; 第一，民眾黨因為有了更大的政治版圖，談判權力增加，藍白要合作，國民黨勢必得釋出更多資源，第二，柯文哲若在一審獲判無罪，更會擴大自己「台灣曼德拉」的光環效應，甚至社會上都會有「要還阿北公道」的氛圍，加上柯若也認為終結綠色執政「捨我其誰」時，藍軍可能連話語權都會被柯掌握。更甚者，若屆時國民黨黨內對總統候選人都喬不定、甚至陷於內部衝突時，藍白即便仍有合作的默契，主導權或許都會由柯文哲掌握。最後來看民進黨，總統賴清德當然會用盡洪荒之力尋求連任，而他最怕的一定就是藍白合，畢竟從罷免戰役後的選票結構來看，挺綠及非綠的比例仍然是四成比六成，是以裂解藍白合作絕對是賴的首要考慮，柯的交保當然就變成賴可以操作的槓桿。賴首先可操作的就是釋出資源，如在卓榮泰內閣改組後仍不見起色、無法成就政績時，以聯合內閣向民眾黨招手，未必完全不可能，畢竟以綠白聯合內閣換取民眾黨八席立委「棄藍投綠」，當然符合賴的利益 ; 只是在柯對綠營現今勢必極端厭惡的當下，賴要用此招，柯會否埋單恐有很大懸念。是以現階段賴可做的或許仍是挑撥藍白關係及民眾黨柯、黃的內部矛盾，只是藍白現今默契及互信都頗足夠，柯、黃間也有共同的利益仍足以避免黨內「兩個太陽」爭輝時，賴要找到裂解破口仍有困難，除非2026年藍白合談得不順導致兵戎相見，以致為2028年正副總統搭配的協商蒙上陰影，賴或許才有機會。反倒是以柯的個性來看，白營與柯對綠軍的攻擊與制衡力道勢必更強，賴與其絞盡腦汁想方設法裂解藍白，還不如將重心放在施政上，對內強化福國利民的政策，對外因應川普關稅衝擊與穩住兩岸關係、保障台海安全，或許才是尋求連任的不二法門。●作者：鈕則勳／中國文化大學廣告系專任教授●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至: opinion@nownews.com