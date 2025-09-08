我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中華資安今（8）日股價走勢圖。（圖／翻攝自yahoo!股市）

中華電信小金雞中華資安國際（7765）今（8）日以承銷價238元掛牌上市，蜜月行情發威，最高來到343.5元，漲幅逾4成。中華資安為中華電信旗下子公司，成立於2017年，三大業務支柱涵蓋「上網資安服務」、「資安專業服務」與「資安商品銷售」，近年來營收與獲利均穩健成長，並提供從電信資安、高品質檢測、防護監控、事件應變鑑識到顧問諮詢及軟硬體銷售等完整服務，客群遍及個人、家庭、金融、科技製造、醫療、關鍵基礎設施與政府機關，後市成長可期。中華資安上半年營收與獲利雙雙創高，營收為新台幣9.8億元、年增14%，每股盈餘6.01元、年增12%，其中持續性營收占比超過五成，現金流穩定、獲利表現亮眼。中華資安大啖蜜月行情，今日開盤以339元跳高，盤中最高觸及343.5元，相較參考價大漲44.3%，換句話說，先前中籤投資人若在今日高點出脫，每張可淨賺約10.55萬元。中華資安2022年營收14.12億元，營業利益2.58億元，淨利2.01億元，每股純益6.15元；2023年營收16.96億元，營業利益3.43億元，淨利2.69億元，每股純益7.8元；2024年營收19.73億元，營業利益4.64億元，淨利3.79億元，每股純益10.47元，已賺逾一股本。