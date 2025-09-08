今年適逢民歌50周年，2025中山堂廣場音樂節以「來一場穿越時光的民歌旅行」為主題，9月27、28日連續兩晚帶來民歌之夜，節目規劃將經典與當代交融，除了民歌手重現那些觸動人心的經典旋律，更邀請新生代創作歌手，延續唱自己的歌精神，葉佳修、丁曉雯、于冠華、范怡文、馬毓芬等人將輪番演唱。

民歌50周年　連續2天民歌之夜

9月27日「民歌經典唱」由廣播金鐘主持人-馬世芳主持，邀請多組經典民歌手：葉佳修、丁曉雯、于冠華、范怡文、馬毓芬演唱，包含金韻獎、民謠風、大學城等時期的作品，例如：〈風中的早晨〉、〈微風往事〉、〈木棉道〉、〈鄉間的小路〉、〈恰似你的溫柔〉等歌曲。

9月28日「民歌酷酷唱」由廣播金鐘主持人-徐哲緯主持，邀請新生代音樂人：李友廷、魏嘉瑩、小V郁采真、郭家瑋、潘婕、王奕凡演唱，除了改編經典民歌翻唱，演唱自己的原創作品，藉以呼應民歌精神「唱自己的歌」，讓音樂成為連結過去與未來的橋樑，讓民歌精神繼續在世代間流轉、 傳承。

▲范怡文出席2025中山堂廣場音樂會。（圖／中山堂廣場音樂節）
范怡文中山堂演出2次　再回到舊地感覺溫馨

大學四年級因為參加大學城比賽而被發掘的范怡文，自1985年出道就曾在中山堂參加兩次演出，而且都是唱民歌，沒想到一轉眼民歌已經50年了！再次回到中山堂演出的范怡文覺得很溫馨、熟悉。

憶起兒時，范怡文說唱歌一直是她的最愛，當時父母問她學什麼樂器，她心裡覺得「聲音」也是一個樂器，她很慶幸踏入歌壇五年內發行了七張專輯，歷經黑膠唱片、卡帶、CD等時期，雖然沒有個人創作作品，但還是有幾首歌曲陪伴樂迷40年。

▲葉佳修將演唱經典名歌。（圖／中山堂廣場音樂節）
葉佳修、于冠華、馬毓芬輪番演唱　粉絲期待不已

葉佳修表示，1974年11月開寫〈流浪者的獨白〉，隔年2月受邀錄音後，之後在警廣平安夜節目上固定於凌晨時分由主持人凌晨小姐播放、傳唱，回看民歌50，對每個「當時的年輕人」各自都有啟動屬於自己跑道的起跑點。

于冠華去年首次和女兒于齊薇在中山堂廣場音樂節攜手演出，今年二度登台將獻唱李泰祥老師的經典曲目，包括改編自鄭愁予詩、李泰祥老作曲的〈錯誤〉，他期待自己可以將這些經典詮釋到位，也可以讓更多的民歌迷得到更深層的滿滿的心靈收穫和感動。

馬毓芬12歲就曾與父母第一次參訪中山堂，能夠參加本次活動意義非凡，特別挑選不同曲風的民歌演唱，包括三哥馬兆駿的民歌作品：原唱黃仲崑（無人的海邊）以及包美聖（長空下的獨白），她說，每次聽到這首輕快的歌都讓我感覺很開心，年輕與瀟灑的感覺，所以希望能傳達這樣的正能量給現場觀眾。

身為歌手又是天王天后御用合音、也是專輯與配唱製作人，馬毓芬覺得自己很幸運，音樂養成之路除了參加合唱團接觸比較多古典合唱曲，再加上校園民歌以及哥哥馬兆駿與當時西洋歌曲的音樂啟蒙，都成為她的重要音樂養分。馬毓芬表示：「聽民歌50年，我覺得最重要的事是無論何時都提醒了我單純喜愛及創作音樂的初心，它代表了不僅是一個時代，更是一種對於國家情懷，人文及大自然，許許多多的愛的傳承。」

