🟡蘋果發表會7大爆料一次看！專家估恐下架1舊機型

▲iPhone 17 Air雖然機身輕薄，但最大問題還是在於電池容量縮水。（圖／翻攝自9to5mac）

▲iPhone 17 Pro材質據傳從鈦合金換回鋁合金，鋁合金在散熱效率方面，其實比鈦合金的效果還要好，重量也更輕，且更容易做出亮眼的顏色。（圖／取自X@Sonny Dickson）

▲iPhone 17 Pro Max可能會使用5000mAh的電池，這將是iPhone有史以來最大幅度的續航提升，為了容納新的電池，傳聞機身厚度會從8.25mm增加到8.75mm。（圖／取自X@bp_A16）

🟡iPhone 16 Pro該換iPhone 17嗎？

▲單就規格而言，iPhone 17還是有很多好用且值得更換的規格，拿iPhone 16 Pro的果粉，也可以考慮享受iPhone 17的不同功能。（圖／記者陳明安攝）

蘋果秋季發表會將於台灣時間9月10日登場，今年最大看點就是iPhone 17系列新機，相關傳聞爆料也滿天飛。科技YouTuber「彼得森」就分析iPhone 17的7大懸念，幫大家整理發表會上需要關注的重點，包含iPhone 17 Pro是否會漲價、iPhone 17 Pro Max續航力提升、iPhone舊款機型價格怎麼調整等，至於手上拿iPhone 16 Pro的果粉該不該換機呢？YouTuber「阿康爸的平安科技日常」也直言，iPhone 17規格看來會有很大的改動，若是撇除預算問題，其實還是可以考慮入手！彼得森表示，iPhone 17 Pro傳聞將漲價50美元（約台幣1523元），不過若是iPhone 17 Pro入門版容量從128GB翻倍到256GB，那麼與iPhone 16 Pro的256GB機型相比，等於是便宜了50美元，「如果你本來就準備選256GB，那當然就是賺到了嘛。」但若是習慣購入128GB機型的用戶，等於入手門檻被硬生生抬高，要花更多預算來買高規格新機。iPhone 17 Air取代了原本的iPhone 16 Plus，主打功能就是輕薄，雖然手感變得更好，但是相機主鏡頭只剩下一顆，就連USB-C的位置都無法置中，甚至傳出取消機身底部揚聲器，只剩下一個喇叭。不過，iPhone 17 Air最大問題還是在於電池容量縮水，即使蘋果想利用「適應性電量」模式來彌補，但似乎很難真正解決問題，但若蘋果在電池技術上有所突破，讓iPhone 17 Air的輕薄機身能實現超長待機，那絕對是歷史性的一刻，也是今年發表會的一大看點。根據selllcell.com調查，在想要更換iPhone 17的用戶中，只有13.5%的人會選擇超薄的iPhone 17 Air。iPhone Pro系列過去主打高端，經常使用不鏽鋼、鈦金屬等材質，不過鋁合金在散熱效率方面，其實比鈦合金的效果還要好，重量也更輕，且更容易做出亮眼的顏色。然而，若是從鈦合金換回鋁合金，對於用戶來說很明顯就是消費降級，「重點是蘋果會怎麼解釋這件事情？」傳聞iPhone 17 Pro Max可能會獨佔一顆5到8倍的無縫變焦長焦鏡頭，幾乎等同於專業相機鏡頭。但若這個功能只給iPhone 17 Pro Max，iPhone 17 Pro主打拍照攝影的定位就會有點尷尬，但又沒有最新、最好的鏡頭，「對於攝影愛好者來說，有沒有這個功能可能是今年要不要考慮升級的關鍵因素了。」iPhone 17標準版確定會有120Hz螢幕刷新率，卻不知是否會配備AOD常亮（Always On Display）功能。像是iPhone 13就是先提供120Hz螢幕刷新率，AOD常亮留到下一代iPhone 14才配上，「如果兩個功能一次下放的話，下次升級iPhone 18的動力就會變小。」據傳iPhone 17 Pro Max可能會使用5000mAh的電池，這將是iPhone有史以來最大幅度的續航提升，為了容納新的電池，傳聞機身厚度會從8.25mm增加到8.75mm，比起現在的iPhone差距頗大，「超長續航的代價就是重量和手感的妥協」，與iPhone 17 Air形成鮮明的對比。每年新的iPhone標準版釋出後，舊款就會降價100美元（約台幣3046元），因此幾乎可以確定iPhone 16會降到699美元（約台幣2萬1287元），不過iPhone 15若也降價100美元，就等於和iPhone 16e的價格完全重疊。彼得森推測，蘋果很有可能直接停產iPhone 15，或是iPhone 16e降價成499美元（約台幣1萬5203元）。不過有鑒於當年iPhone 13 mini是採取直接下架的做法，因此他認為蘋果停產iPhone 15的可能性其實較高。阿康爸指出，其實蘋果現在每年在Pro機型上推出的新規格，都算是頗有誠意，許多好用的規格通通都只出現在Pro旗艦機上。撇除預算這塊，單就規格而言，從iPhone 17諸多爆料消息來看，包含材質散熱、相機鏡頭、續航充電以及AI相關應用等，還是有很多好用且值得更換的規格，因此即使是拿iPhone 16 Pro的果粉，也可以考慮享受iPhone 17的不同功能。