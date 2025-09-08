我是廣告 請繼續往下閱讀

前民眾黨主席柯文哲「深思」3天後，今天上午律見時同意以7千萬交保，夫人陳佩琪接連奔走第一銀行、臺灣銀行處理保釋金，最後來到台北地方法院，準備迎接先生重獲自由。陳佩琪對於柯文哲交保後的規劃，透露先生想先回新竹看媽媽，也看看爸爸放在哪裡，「這是他一直懸在心上的心願」。今天從家裡出門時，則說「先生需要安全平靜的環境去面對自己的官司」。北院確認保釋金無誤後，預計囚車在下午1點半從台北看守所出發，提柯文哲到院。因為法院裁定對他實施科技監控，柯文哲必須讓監控人員在他左腳上裝設電子腳環，並配發電子報到的手機，設定測試完畢，才會讓他離開北院，結束羈押一年的看守所人生。北檢是否抗告？截至目前為止，仍回覆媒體研議中。