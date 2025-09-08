我是廣告 請繼續往下閱讀

前台北市長、民眾黨前主席柯文哲近日獲台北地院裁定以7000萬元交保，但他強調需再深思，預計今（8）日再決定是否辦理交保。外界除了關注柯文哲是否重獲自由外，也緊盯他的政治動向，對此，前國民黨立委蔡正元認為，柯文哲此刻「最好的復仇劇本」，不是急於重返政治，而是先專注在把身體養好，為長遠之路鋪墊。蔡正元7日在政論節目《中天辣晚報》中指出，柯文哲過去一年陷入高壓與激烈選戰，健康狀況不如以往，若真要東山再起，最聰明的做法並非立刻「復仇」，他建議柯文哲下一步的首要任務是「把身體調養好，其他先別管」，暫時休息沉澱，之後再來判斷是否重回政壇，操之過急恐反而削弱後續發展力道。至於民眾黨的運作，蔡正元認為柯無須過度掛心，「反正有黃國昌在」，黨務能持續推進。同場來賓、台大教授苑舉正則補充觀察，直言如今在台大的校園氛圍中，不少年輕人已不敢公開表態自己是民進黨支持者，這一現象引發現場驚呼，也反映出當前政治氛圍的轉變。雖然北院裁定柯文哲以7000萬元交保，但他卻以籌資困難、不想因借錢而「欠人情」為由，暫未辦理交保，延至今日再決定；不過，黨內聲音已不斷催促，希望他先爭取自由再說。最新消息指出，多名民眾黨議員與一票小草支持者已放話，將於中午前往迎接，外界解讀這意味著柯文哲態度可能已有轉變。