因花蓮空軍基地戰機起降會產生噪音，造成部分當地居民生活品質受到影響，國防部於是依「軍用機場噪音防制補償經費分配使用辦法」提供補償金，其中吉安鄉5村，共2萬6007人可申請，每人450到500元，時間從即日起至10月底，只要帶好相關申請資料，到勝安活動中心辦理即可。
花蓮有哪些地方可以申請？
國防部依照「軍用機場噪音防制補償經費分配使用辦法」，航空噪音防制區畫分等級，提供噪音防制及補償措施，花蓮包括秀林鄉、新城鄉、花蓮市、吉安鄉北昌村、吉昌村、勝安村、仁里村及宜昌村有納入補償範圍，其中秀林鄉、新城鄉和花蓮市已經在5月到8月開放申請補償金，吉安鄉則是從9月開始。
申請資格？
設籍在花蓮機場噪音防制區內的民眾就具有申請資格，若中途遷出再遷入不予補助，新生兒與結婚遷入配偶，完成戶籍登記即可申請。
可以領到多少錢？
吉安鄉公所表示，今年納入補償的有北昌村、吉昌村、勝安村、仁里村及宜昌村，總補助人口為2萬6007人，北昌村與吉昌村為第二級防制區，每人可領取500元補償金；勝安村、仁里村及宜昌村為第一級，每人450元。
申請補助時間？
吉安鄉申請補助時間為即日起到10月31日止。
怎麼申請？
申請人備齊申請書、存摺影本、近3個月內具詳細記事的戶籍謄本影本及戶長印章，可以由戶長或是委託人統一申請。如果是委託人代辦，需要出示戶長身分證件。申請地點在勝安活動中心（花蓮縣吉安鄉慈惠一街30號），申請時段為每週一至五上午9時至12時、下午1時30分至4時，國定假日除外。另外，新城鄉及花蓮市尚未完成申請者，也可以在10月底前到勝安活動中心補辦。
資料來源：軍用機場噪音防制補償經費分配使用辦法
