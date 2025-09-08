重點摘要：
根據CNBC報導，貝森特在接受美國全國廣播公司（NBC）節目《會見新聞界》（Meet the Press）採訪時，談到政府針對先前聯邦巡迴上訴法院裁決川普的對等關稅政策非法一事提出上訴。他表示，「有信心」在最高法院「獲勝」。
不過貝森特也提到，如果最高法院裁決川普政府敗訴，「我們將不得不退還大約一半的關稅，這對財政部來說將是災難性的。」他強調，「如果法院這麼說，我們就得這麼做。」
上週，川普政府已要求最高法院「加速裁決」，推翻上訴法院先前裁定其對他國進口商品徵收的大部分關稅屬非法的判決。。據悉，川普政府請求最高法院於11月初開庭審理其上訴。但通常最高法院可能要到明年夏天才能就川普關稅的合法性做出決定。
貝森特曾表示，「如果裁決延遲到2026年6月，可能導致高達7500億至1 兆美元的關稅已被徵收，而撤銷這些關稅可能會造成嚴重混亂。」
政府可能需要退還如此鉅額的關稅，這對於那些繳納關稅的企業和實體來說，將是前所未有的意外之財。
川普「對等關稅」面臨法律挑戰
貝森特的這番言論，正值川普的關稅政策面臨不確定的未來。上個月，聯邦上訴法院裁定，他的大部分「對等關稅」都是非法的。
美國聯邦巡迴上訴法院裁定，川普在發布「解放日」（liberation day）公告時，對幾乎所有國家都實施「對等關稅」的行為，超出了總統的權力範圍。
上訴法院將其裁決的生效日期暫停至10月14日，給予川普政府向最高法院上訴的時間。
根據NBC從訴訟原告處取得的文件，川普已要求最高法院在11月初就他的上訴舉行聽證，並在之後不久對這些有爭議關稅的合法性做出最終裁決。
據稅務基金會（Tax Foundation）的數據，在法院行動之前，川普的關稅原本預計會影響近70%的美國進口商品。如果被推翻，受影響的關稅將僅剩約16%。
政府研擬備用方案
然而，儘管貝森特和其他官員都對最高法院會做出有利裁決表示信心，但政府仍在研擬備用方案，以防萬一。
國家經濟委員會主任哈塞特（Kevin Hassett）7日表示，如果川普的關稅被阻擋，政府還有「其他法律授權」可以利用。
哈塞特在美國哥倫比亞廣播公司（CBS News）的節目《面對國家》（Face the Nation）上說，如果關稅被推翻，「還有其他可能的事情會發生。」其中一些努力可能包括透過《232 條款》或針對特定產業的徵稅來實施關稅。
據NBC新聞報導，《1962年貿易擴展法》的《232條款》允許總統在對貿易行為進行調查後，為了確保「此類進口不會威脅或損害國家安全」而實施徵稅。
例如，根據美國商務部，川普政府在八月將50%的鋼鐵和鋁關稅擴大到400多種額外的產品類別。川普也曾威脅要對半導體和藥品徵收高額關稅。
原文連結：Politics Treasury Secretary Bessent warns of massive refunds if the Supreme Court voids Trump tariffs
