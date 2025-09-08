我是廣告 請繼續往下閱讀

京華城案承審法官上週五（5日）裁定前民眾黨主席柯文哲7千萬交保，今天上午柯文哲與律師團律見後，同意妻子陳佩琪籌錢補足7000萬元保證金辦保，據了解，柯交保後將先去新竹探望母親、祭拜父親，外傳柯還想巡迴全國感謝「小草」，但他交保附加限制住居與個案手機自拍報到條件，若在非限居地過夜，須先陳報合議庭准許，否則交保可能生變。限制住居是替代羈押的常見手段，目的為固定住居所，便於檢察署或法院連繫被告、寄發傳票等司法文書，但限制住居並不限制日常移動，例如柯文哲交保被限居於北市信義路住處，白天還是可以外出，只要晚上回到限居地即可。此外，柯文哲交保還附加持用法院配發的個案手機，每晚須在限制住居地自拍上傳報到，這算是限居的加強版措施，雙重確保被告每晚都住在限居地，一旦失聯，會在最短時間內觸發告警。因此，柯文哲今下午辦妥交保手續後獲釋，若逕赴新竹探望母親、祭拜父親，甚至到更遠的地方，只要在個案手機報到時間內，趕抵限居地依規定自拍報到，就不違反交保條件。若柯文哲有在限居地以外過夜的需求，例如赴新竹陪伴母親，或如外界傳聞進行全國巡迴感謝支持者，都必須事先向承審合議庭申報並獲得批准。申報時亦須預留足夠時間，以確保若合議庭不予准許，仍能及時返回限居地，否則將構成違規。此外，交保期間他須佩戴電子腳環以防逃逸，並不得接近機場、港口及海岸線，以免觸發警報。據了解，科技監控由科控中心執行，但因監控案件眾多，一般不會每日向法官或檢察官逐案回報違規情形，而是累積一定期間後再統一提供。然而，柯文哲身為前總統參選人及政黨主席，具有全國知名度，其案情備受社會關注，因此交保期間若有任何違規行為，可都會受到嚴密監控。