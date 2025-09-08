我是廣告 請繼續往下閱讀

台北股市今（8）日延續多頭氣焰，開盤上漲116.27點、來到24610.85點，盤中在台積電、日月光領漲之下，電子股氣勢如虹，盤中最高一度來到24729.96點，再創歷史新高，隨後漲點收斂，午盤上漲116.84點或0.48%，來到24611.42點。中小型股同步走高，櫃買指數開盤上漲0.65點、來到258.68點，午盤上漲2.03點或0.79%，來到260.06點。今日午盤個股成交量排行榜前五名為：華邦電、南亞科、台船、華晶科、金居；午盤個股成交值排行榜前五名為：台積電、金居、南亞科、康霈*、京元電子。權值三雄卻呈現跌多漲少，權王台積電以1195元盤上開出，隨後表現震盪，午盤上漲5元或0.42%，來到1185元；鴻海開高走低，盤中遇壓翻黑，最低一度來到202元，午盤下跌2元或0.98%，來到203元；聯發科同樣盤中跳水走低，午盤下跌5元或0.35%，來到1430元。不過權值股中有一亮點，半導體展即將開展，今日「矽光子國際論壇」在8日打先鋒。台積電、日月光、輝達、超微、博通、谷歌、英飛凌、恩智浦、邁威爾、聯發科、Meta等半導體巨擘技術團隊，都將在本次活動中分享先進製程、次世代封裝、矽光子技術等前瞻洞察。其中日月光投控股價受到買盤挹注，股價在盤中強勢亮燈漲停，來到171.5元，午盤有將近1.5萬張排隊購買。矽光子概念股也氣勢兇猛，上詮上漲逾6%，立碁上漲逾4%，華星光上漲近4%，聯鈞上漲近2%，波若威則在平盤震盪。此外，記憶體 DDR4 市場因供貨吃緊價格走揚，記憶體類股持續走強，華邦電早盤一度攻上漲停，可惜隨後漲停打開，午盤上漲逾7%，南亞科多空激戰，早盤攻上漲停後遇壓，盤中甚至一度翻黑，午盤上漲逾1%。