我是廣告 請繼續往下閱讀

▲民進黨：網路聲量趨勢圖。（圖／QuickseeK提供）

▲民進黨：網路正負面聲量與好感度。（圖／QuickseeK提供）

▲民進黨立委官方臉書社群：發文內容 主題風向分析。（圖／QuickseeK提供）

大罷免726、823兩場投票失敗，民進黨民調持續下跌，根據8月全國性政黨認同調查，民進黨認同者比國民黨認同者多3.2個百分點，但相比7個月前，民進黨認同者流失7.3個百分點，國民黨認同者則上升2.5個百分點，而藍白合計超過民進黨5.9個百分點，同時中性選民也躍升到3成高於民進黨，是2022年9月以來的最高點，顯示相當程度的支持度危機。透過QuickseeK快析輿情資料庫觀察民進黨自726以來的網路聲量趨勢，幾個聲量高點依序包括726當天開票結果出爐後賴清德的聲明，強調「以民主精神團結彼此」，還有8月1日上午賴清德表示，美國談判團隊通知台灣的暫時性關稅為20%，並提示「只要後續達成協議，可望再調降稅率」、「台美雙方後續將就供應鏈合作及232條款相關議題一併磋商」。再者就是823投票隔天，前總統蔡英文到官邸探視賴清德，蔡、賴與副總統蕭美琴三人同框強調團結。由此可見，從726後，民進黨的話題聲量除了罷免，就只有關稅議題比較引發關注與討論，單日聲量來到2、30萬則，其他時候聲量全黨上下單日聲量約10萬則，沒有特別突出的議題吸睛。進一步分析民進黨的網路正負面聲量與好感度，正聲量47萬7344、負聲量119萬4262，好感度0.4偏低。負面熱門話題來源包括民眾黨宣傳核三公投，批評政府現行能源政策以火力發電為主，讓空汙染嚴重；以及藍委王鴻薇挺過罷，免痛批民進黨花公帑辦罷免搞政治鬥爭；此外還有國民黨批民進黨只顧罷免不顧丹娜絲救災。面對施政難以推展、罷免失敗、民調接連下挫，不少綠營支持者都相當氣餒，民進黨公職在罷免之後，是否有努力在臉書社群回應支持者心情？分析民進黨立委臉書社群的發文內容主題風向，立委們在726罷免後，在熱門的發文主題中，討論台美20%暫時性關稅最多，聲量佔19%，其次是討論丹娜絲風災及728重建條例15%，討論豪雨農損及救助14%，討論823罷免案14%，祝賀88父親節12%，發布颱風停班停課資訊9%、討論823核三重啟公投9%、討論家暴法與保護令7%。由前述分析可見，除了切合時事節慶（如父親節），或當前議題（豪雨農損、對等關稅、風災重建條例等），有關罷免，以及與罷免合併投票的核三公投案，相關討論占比不到整體綠委貼文的四分之一，似乎大家經歷726的全敗後，就已不再對823投票抱持太大希望，而是「向前看」，將關注焦點回歸政治現實面。兼任黨主席的總統賴清德在823罷免第二波投票結束後，展開府院黨人事改革，國安團隊天新人、內閣小幅改組、黨務發布新秘書長，希望可以重新整隊、清理戰場。若將823後的內閣小改組視為民進黨執政的一個新開局，其能否克服朝小野大的困境落實推動政策來挽救民意、能否重新團結黨內率兵在2026交出漂亮成績，還需持續觀察。●作者：黎榮章／Quickseek輿情大數據創辦人●本文為作者評論意見，不代表《NOWNEWS今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄opinion@nownews.com