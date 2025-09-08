我是廣告 請繼續往下閱讀

▲張鳳書（左）完全零變化，黃維德（右）後來轉往中國發展。（圖／翻攝自 四季線上4gTV YouTube）

2000年的經典台語劇《飛龍在天》在YouTube「四季線上4gTV」直播中，可看到當年才26歲的賈靜雯超稚嫩，還有許多如今已是大咖的演員，包括黃維德、李國超、黃少祺、江宏恩、陳仙梅等等，其中張鳳書當年才30歲，和現在54歲的模樣完全沒差，被網友說根本是從小美到大。《飛龍在天》已經25年了，有網友發現在四季線上4gTV的YT頻道中，正在重播，雖然畫質不優，但依舊不影響回味當年經典，該劇故事背景設定在清末的台灣，一群練武之人打拚的故事，由艋舺忠義堂為主線，大弟子心懷不軌被逐出堂門，再回到忠義堂就是想報仇，將其澈底消滅。現在看來，當年的八點檔故事不輸給如今的爆款陸劇，而劇中女主角賈靜雯當年才26歲，一人分飾兩角，從嬌弱女林玉紅到俠女白劍英，當時就展現了精湛演技，張鳳書更是零變化，讓網友吃驚，「是吃防腐劑長大的嗎」、「天啊完全沒變欸」、「鳳書好扯」。《飛龍在天》還有李國超、梁佑南、楊烈、岳虹、韓瑜、李蒨蓉等人出演，如今都是當紅的一線演員，大部分都仍活躍於八點檔，尤其黃少祺和江宏恩，不僅戲約不斷，身材更是保持得和當年一樣，完全看不出實際年齡。