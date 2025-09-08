我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨前主席柯文哲近期獲台北地院裁定以7000萬元交保，成為政壇焦點，然而這筆高額交保金的背後，是否暗藏政治盤算？資深媒體人彭文正分析，這並非單純的司法程序，而是民進黨精心安排的一盤棋，更形容這是「高招中的高招」，一旦柯文哲重獲自由，將擾亂2026縣市長選舉一池春水，甚至恐波及2028總統大選。彭文正7日在政論節目《政經關不了》中指出，就算柯文哲能繳出7000萬交保金，背後仍藏著極大的操縱空間，他強調「這是非常厲害的雙面刀鋒」，此局無論最後結果如何，都可能對柯造成傷害，表面上看起來是交保，但他被放出來也沒用，因為柯文哲接下來的命運早已被安排好。彭文正回顧起去年12月27日，柯文哲當時被裁定以3000萬元交保，很快地便籌足金額，孰料卻遭北檢抗告，裁定也因此失效；後續交保金額甚至飆升至7000萬，結果就算柯能籌到錢，依舊未能脫離羈押，他認為這次只是在重演劇本，丟出7,000萬，就是要測試柯的籌款能力。彭文正直言，在台灣的社會氛圍下，要籌出這麼龐大的現金，幾乎是不可能的挑戰，加上柯文哲身邊的富商或政界友人，多數都擔心被秋後算帳，沒人敢真的掏出7000萬，這也凸顯了一套精妙的設計，即便籌到了錢又如何，還是有可能再被抗告，形同白忙一場。彭文正強調，柯文哲最大的問題在於聲勢竄升太快，對藍綠版圖都造成威脅，因而被視為靶心，而真正的「高招」就是把他放出來，因為這樣後續還能有更多政治操作的空間。彭文正分析，這一盤棋與接下來兩場重要選舉息息相關，他指出，民眾黨在2026縣市長戰役中難以成為主流，頂多能扮演攪局的角色，尤其會瓜分國民黨票源，讓柯出來就是一石二鳥，「對民進黨相對有利」；至於2028總統大選，彭文正也打開天窗說亮話：「若我是賴清德，我最希望柯文哲出來攪局！」