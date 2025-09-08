我是廣告 請繼續往下閱讀

▲會議結束，黃偉哲特地準備了印有澳洲國旗的蘭花，泰特嘖嘖稱奇、誇獎不斷，盛讚蘭花之美與絕妙噴印技術。(圖／南市府提供)

▲麥特卡夫顧問(左)為黃偉哲介紹黃金海岸市眺望台全景。(圖／南市府提供)

台南市長黃偉哲首度率團出訪澳洲，5日抵澳即前往昆士蘭州的黃金海岸市拜會姐妹市長泰特（Tom Tate）。兩位市長甫於今年5月於台南見面，再次相見如同老友般氣氛格外親切。雙方於會議中就兩市的城市特色、球賽運動、旅遊推廣等方面進行交流，熱情互動具體加溫兩市姊妹市情誼。泰特在致詞時也大讚台南是適合帶家人渡假的好地方。泰特表示，今年五月份到訪台南後回到黃金海岸市即告訴其夫人：「找到很適合渡假的好地方，就是台南」。泰特接著分享，黃金海岸市這週末最大的盛事為該市橄欖球隊成立15年來首度打入決賽，市府特地在廣場架設大螢幕，估計週末將有4000人聚集觀看此賽。除了橄欖球，另一個布里斯本及澳洲都很盛行的運動就是棒球，希望未來可以有機會與台南在球賽運動上進行交流。黃偉哲也提到， 日前在台南舉辦的Ｕ15棒球賽，中華隊甫獲亞洲盃冠軍，期待未來可與黃金海岸有棒球的訓練交換。台南今年11月份將舉辦大台南旅展，希望可以邀請泰特市長來到台南參加展覽，讓更多台南市民認識黃金海岸市。泰特市長回應說，希望有機會的話11月份就能再次到台南拜訪，這次將帶著家人一起到台南旅行。會議結束，黃偉哲特地準備了印有澳洲國旗的蘭花，泰特嘖嘖稱奇、誇獎不斷，盛讚蘭花之美與絕妙噴印技術。另外，黃偉哲也準備最新台南文創禮品「府城香」，希望將代表台南味道的香水，能讓泰特常常想起台南。泰特則邀請黃偉哲登上HOTA瞭望台，欣賞黃金海岸美麗全景。澳洲黃金海岸市位於陽光之州「昆士蘭」東岸，氣候宜人、景緻優美，是享譽國際的觀光勝地。台南市與黃金海岸市自1982年10月27日締為姊妹市以來，互動密切。2022年兩市以影片互相祝福締盟40週年，泰特市長於其任內多次來訪台南，具體展現其對台南的喜愛。