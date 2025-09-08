快儲水！台灣自來水公司第三區管理處近日公告，為辦理加壓站電設備汰換維修，新竹市、苗栗縣部分地區9月11日上午8時起，將停水11個小時，一路至晚間19時才會恢復供水，停水範圍包含新竹市香山區、竹南鎮大埔里、頂埔里、公義里、崎頂里及東崎頂、鳳梨坑、相思林、崎腳等，預計共有5700戶受影響。此外，新竹市香山區中華路5段、6段等地區同時水壓降低，約900戶受到影響。
◼︎新竹、苗栗「停水降壓」範圍一次看
🕦停水時間：9月11日上午8時至晚間19時（共11小時）
📌停水原因：辦理頂埔加壓站及供中大埔加壓站電設備汰換維修
📍影響區域：
新竹市／香山區南港街。
竹南鎮／大埔里、頂埔里、公義里、崎頂里、東崎頂、鳳梨坑、相思林、崎腳。
❗停水注意事項
台灣自來水公司提醒，民眾務必要在停水前6小時完成儲水，停水期間請關閉抽水機電源，以降低用電安全風險，也應避免因乾燥環境產生火災。恢復供水後，建議打開所有水龍頭進行排氣，有助水壓快速穩定。
至於居住在水管末端、大樓高樓層或地勢較高區域的住戶，可能需稍候片刻水壓才會恢復正常。若供水恢復後仍出現水壓不足或無水情形，可主動聯繫台灣自來水公司，將安排人員協助處理，保障用戶權益與用水安全。
