我是廣告 請繼續往下閱讀

前民眾黨主席柯文哲今日交保，囚車原定下午1點半從台北看守所出發、約2點抵達，不過守在台北地院的媒體發現，囚車提前1小時40分，在中午12點20分就到達北院。相較於上週五應曉薇交保陣仗有6名法警，其中3人幫忙拿看守所的個人物品，今天柯文哲到法院時，只有3名法警押解，而且沒人幫柯文哲拿東西，他一身輕便，手上拿了一個信封，今天法警並未對柯文哲上銬，他的腳步顯得格外輕盈。記者對柯文哲喊：「主席心情好嗎？」、「交保要回新竹老家？」，柯文哲見到囚車道有鏡頭拍攝，只瞥了一眼就繼續往前走。北院上週五裁定柯文哲7千萬交保，當天夫人陳佩琪匯了5千萬，仍有2千萬差額。今天上午，陳佩琪籌到2千萬，立刻前往銀行轉帳，其中一千萬是現金、一千萬採用匯款。民眾黨發言人吳怡萱表示，主席擔心欠人家人情，不希望麻煩別人，主席早上在家人協助下，把所有交保金籌措完成，這次交保金都是由家人負責的，這也是一個很大的關鍵，讓柯主席可以點頭同意。