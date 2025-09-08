我是廣告 請繼續往下閱讀

▲課程中學員們認真準備食材；課堂上學員沖泡紅茶、放水果加果糖及攪拌調製出自己喜歡的飲料。（圖／高市警局少年隊提供）

▲透過手工藝課程培力學員們的專注力；手工藝老師針對學員們提問個別指導、示範。（圖／高市警局少年隊提供）

為豐富少年的暑期生活，暫時關閉3C生活模式，高雄市少年警察隊、少年輔導委員會特別在今年暑假期間開辦「暑期技藝體驗班」，連續6週課程，提供不同的課程體驗，培養多元技能，就是要給少年一個不一樣的暑假生活。高市少年隊長兼少輔會執行秘書陳仁正表示，「暑期技藝體驗班」從中培養團隊合作精神與人際溝通技巧，度個一個豐富又愉快的暑假。「暑期技藝體驗班」針對時下青少年喜歡的項目包裝多元課程，包含打羽球、手工藝、文化工藝、烘焙及飲料調製，精彩內容不僅讓學員揮拍灑汗水、啟發創意手作工藝、製作蛋糕化身甜點師傅、來一杯自調飲料冰涼又解暑，多樣化課程有動態、有靜態，給足青少年滿滿探索、體驗能量，從中培養團隊合作精神與人際溝通技巧，讓學員們獲得自信心與成就感，度個一個豐富又愉快的暑假。愛打羽球的小晴說，因為愛打羽球想加入球隊，但爸、媽不同意，看到暑技班-打羽球徵得同意報名，汗水淋漓地打羽球，解放了課業壓力，真的很滿足」；小薏喜歡發揮創意，跟朋友選擇了文化工藝課，體驗微波燒烤琉璃創作，將自己的想法融入作品；小帥個性活潑喜歡與人互動，最期待飲料調製課，可依自己喜好加入不同水果搭配氣泡飲，調製多層次風味飲品，課程結束前不忘多調製一杯帶回家與家人分享；小馨喜歡手作烘焙，覺得打發蛋白、揉麵團很費力，但聞到烤蛋糕飄香味，愉快心情浮現臉龐。一連串課程減少學員們的3C使用率也豐富了他們的暑期生活，更讓家長得到了喘息空間，過程中少年隊及少輔會深深感受到家長們的信任、支持及少年的變化，起初部份少年並無意願參加，礙於家長安排配合到班，上課後漸漸感受到輕鬆學習氛圍進而融入團體中，部份舊學員持續參加，在新舊學員交流下，激盪出溫馨傳承的學習氛圍。陳仁正表示，少年隊聯手少輔會每年暑假悉心規劃各類活動，就是希望孩子們在漫長假期中有個安全的去處，除了讓家長依舊能安心工作外，也讓孩子們有機會接觸到在學校少有機會體驗到的領域，增加他們的視野。高市少輔會服務對象為高雄市12-18歲少年，除了個案輔導服務外，更積極連結社區資源辦理各項活動，減少少年們在外遊蕩結交不良友人之機會，進而預防偏差行為發生。