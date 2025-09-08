我是廣告 請繼續往下閱讀

日本首相石破茂昨宣布辭去首相職務，對此長期關注日本政局的立委郭國文表示，從政近40年的石破茂，在黨內連署、公開表態希望他請辭職後，為避免黨內分裂，做出有高度的決定。而此番話似乎在暗諷近來同樣被逼宮、從政40多年的黨團總召柯建銘。對此綠委林俊憲今（8）日表示，黨團確實存在內部意見歧異需盡快整合，最終決定權仍尊重柯建銘，但未來黨團幹部互動模式應有所調整，而這凸顯黨內在改革與團結之間要找到新平衡。林俊憲說，黨團確實存在內部意見歧異需盡快整合，而最終決定權仍尊重柯建銘，但未來黨團幹部互動模式應有所調整，必要時甚至應重組。對於幹部乏人問津，林俊憲坦言，沒有黨團幹部無法運作，這是總召必須面對並克服的課題，希望在會期開始前就應讓黨團幹部盡早出線，避免陷入停擺，影響國會戰力。至於郭國文似乎引用石破茂請辭暗喻柯建銘，林俊憲則認為這凸顯黨內在改革與團結之間要找到新平衡。