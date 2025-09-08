我是廣告 請繼續往下閱讀

勞保基金7月破兆元 勞動部：將持續撥補讓勞工安心

截至今年6月底，勞保潛藏負債暴增至逾13.5兆元，一年之間暴增1.7兆元，連帶推升各級政府潛藏負債高達20.5兆元，雙雙達到新高。學者指出，當台灣進入超高齡化社會，再加上近年物價偏高，類似趨勢將難以扭轉，除了政府在共識下帶動勞保改革，也必須要考量為勞保籌備除了政府挹注以外的財源。據主計總處統計，勞保潛藏負債暴增至逾13.5兆元，連帶推升各級政府潛藏負債高達20.5兆元。「潛藏負債」是指政府「未來或有給付責任」，意旨為未來應負擔的法定給付義務，可視為政府長期負債風險。台大國發所兼任副教授辛炳隆表示，潛藏負債一直成長是長期趨勢，近年暴增有兩大原因。第一是台灣人口結構近年來出現變化，尤其台灣今年進入「超高齡化社會」，也就是65歲以上老年人口佔總人口的比例將超過20%，這也增加勞保付款、債務增加速度。其次，這兩年消費者物價指數（CPI）成長比較快，根據《勞工保險條例》，當CPI累計成長率達正負5%時，就必須調整勞保年金給付，而近年CPI成長幅度較大，「過去可能是3年才會調整1次，現在就變成很快達到5%就要反映」，導致財務缺口成長較為明顯。針對勞保缺口不斷擴增，辛炳隆表示，長期解方還是必須要提出勞保改革，如果社會有共識，或許可以朝向改革方向前進，才有辦法更長遠解決勞保制度。然而，當社會尚未取得共識，那麼政府的目標就是確保勞保基金現金水位可以持續撐住，因為如果勞保基金現金水位降到一定程度後，可能就會造成民眾恐慌，原本符合資格想說慢慢領的人，可能一口氣提前撥補，俗稱「擠兌」，這會造成財務缺口一口氣擴增。對此，政府提出以撥補、透過基金投資運用，讓現金水位不要往下降，以最新勞動基金7月最新績效，勞工保險基金約有1.18兆元，收益率0.73%。辛炳隆說，之前發生過一次擠兌現象，是當現金水位降至4000億元、5000億元，認為如果可以維持在8000億元以上都可以避開短期財務壓力。但他也提醒，只要人口結構維持現狀，勞保基金累滾（支出累積滾動）狀況將會持續擴大，屆時恐難以再仰賴政府撥補或是基金收益來填補相關缺口，除了要思考長線的勞保改革之外，政府可以考慮為勞保引入更穩定的財源，包括發行公債等等都必須要納入討論。對此，勞動部說明，勞保為世代互助的社會保險，於 1950年開辦，迄今已 70 餘年，制度已邁入成熟期，故請領老年給付之人數及金額逐年增加。潛藏負債增加約 1.7 兆元一事，是因2024年潛藏負債以2021年精算報告假設為基礎，2025年 6 月潛藏負債以 2024 年精算報告假設為基礎，比較基礎不同。勞動部表示，近年在撥補及搭配多元投資運用下，勞保基金已達上兆規模7 月為 1 兆 1,879 億餘元），顯示政府撥補對協助穩定基金流量有正面助益，未來會持續編列預算撥補，確保勞工保險給付權益。