日本職棒中央聯盟人氣球隊阪神虎隊昨(8)日以2比0擊敗廣島鯉魚隊，自2023年後再度拿下中央聯盟冠軍，每逢阪神虎封王，大阪道頓堀川必有跳河慶祝場景，昨日至今共有29人跳河。不過，日本水質專家提醒，跳進道頓堀川就如同跳進馬桶一樣。
阪神虎隊昨日迎戰廣島鯉魚隊，曾經於世界棒球12強賽壓制過台灣打線的王牌投手才木浩人先發主投，儘管他因對廣島隊捕手石原貴規投出頭部觸身球遭判定為危險球，導致提前退場，但在中繼投手接力下，阪神虎睽違兩年再度奪下中央聯盟冠軍，且是達成史上最快紀錄。
根據NHK與產經新聞等日本媒體報導，就在比賽結束約1個半小時後，大阪道頓堀川開始發生騷動，儘管大阪警方佈署大批警力，並一再呼籲民眾請勿跳河，但仍擋不住激動球迷，光是7日晚上10點前，就有19人跳入道頓堀川。
產經新聞提到，在晚間10時40分左右，一名身穿青色法批的男子從道頓堀川北側跳下，試圖以仰式游到對岸，游到一半卻險些溺水，2名警員立刻拋出紅色救生圈。將這名男子拉上岸，當警察拉人的時候，圍觀的球迷還拿著擴音器高喊「加油！加油！」，男子獲救時全場鼓掌歡呼。
但在這名男子跳河後不久，又有兩人接連跳水，一名外籍男子跳入水中，還有一名穿綠色緊身衣、打扮成河童的男子也跳進河裡。截至午夜0時30分，共有29人跳入道頓堀川。
有許多在道頓堀川沿岸見證瘋狂球迷的民眾也感到驚訝，一名美國民眾表示，「我完全不知道發生了什麼事。我以為日本人很安靜守序，所以看到他們跳入水中真是太驚訝了」，不過，他也提到，這些球迷看起來玩得很開心，光是看著也讓他感到很開心。
針對阪神虎隊奪冠後，頻頻有人跳入大阪南區道頓堀川的現象，位於大阪北區的日本分析化學專門學校，自2003年阪神虎奪冠後的隔年起，就一直對河水的濁度和細菌數量進行調查。在先前的每次調查中，都發現河水中含有大腸桿菌，今年八月的最新調查發現，每100 毫升的河水中含有200至5000個大腸桿菌。
日本分析化學專門學校教務部長宮道隆提到，道頓堀川不適合游泳，而且存在腹瀉的風險。他補充道，客觀來說，這就像跳進馬桶一樣。阪神虎隊上次奪冠時，大家歡呼雀躍，很多人都跳了進去。希望這次跳河不會出現任何病例。
