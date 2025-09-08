我是廣告 請繼續往下閱讀

33歲劉先生是知名調酒師，長年菸酒不離身、作息顛倒，婚後與妻子積極想要孩子，卻始終未能如願，，所幸經調整生活習慣後，精蟲品質恢復，妻子這才順利懷孕。國泰醫院泌尿科主治醫師唐靖指出，不孕症並非女性專屬，統計顯示，近年男性因素已達40~50%，比例與女性相當，主因是睪丸製造精蟲的功能比想像中脆弱，容易受作息、環境影響，卻常被忽視，導致許多可改善的問題被延誤。臨床上，另生活型態日夜顛倒、長期夜班或壓力過大，也都被證實與性功能障礙及不良精液品質相關。唐靖提醒，若男性計劃成家，應從生活改善著手：■避免高溫環境、長時間久坐與筆電放腿上。■減重與規律運動，降低慢性發炎。■戒菸戒酒，減少加工食品，多攝取魚油、蔬果、全穀及維生素A、D。■維持規律作息，適時紓壓，必要時尋求專業協助。唐靖補充，藥物或手術等治療固然重要，但健康的生活型態才是孕育健康精子的根本，且從劉先生的經驗看來，只要檢查正確，加上生活作息調整，大多數男性都有機會和他一樣顯著提升生育力。