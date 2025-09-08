我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《咒術迴戰≡》於今日起開始在《少年Jump》上連載。（圖／@jujutsu_PR X）

日本知名漫畫作品《咒術迴戰》自去年漫畫完結之後，推出系列外傳作品《咒術迴戰≡（modulo）》，將故事的背景轉移至未來，本次並不是由漫畫原作芥見下下（芥見 下々）負責作畫，而是由岩崎優次扛下本次大梁，於今（8）日起在《少年Jump》中開始連載半年，故事就連原作作者芥見下下都很期待。《咒術迴戰》是芥見下下從2018年起連載自2024年的漫畫，當時推出後造許多轟動。漫畫本篇結束後宣布外傳作品《咒術迴戰≡》將開始連載，由芥見老師擔任原作、岩崎優次負責作畫，作品時間軸轉至近代未來的世界中。而作品也於今日起開始在《少年Jump》中開始短篇集中連載。芥見下下對於本次外傳故事也表示期待，「《咒術迴戰》在連載時，就已經接到許多作者想要畫外傳的提議，不過當時覺得有些恐怖拒絕了提案，在經過許多次的討論過後，我們發現將故事稍微轉換年代、概念的話會是非常好的想法。這次的作品預計會連載半年，出三本單行本，且繪製的岩崎優次畫風非常漂亮，連我都非常期待。」全新的作畫者岩崎優次則表示，「能夠接下提案成為這次的作者讓我覺得非常榮幸，雖然現在還是帶著緊張的心在作畫，不過我一定會把全新的故事傳送給《咒術迴戰》的紛絲，希望大家可以多多指教。」《咒術迴戰》漫畫推出後就受到極大關注，不只推出動畫版、劇場版還有遊戲版本，單行版發行量累積已經超過1億本，然而劇情的走向卻總不如觀眾所預期，再加上重要角色總是被迫領便當，被粉絲認為是開高走低的作品，即使漫畫已經在去年完結網路上仍然謾罵聲遍野。