▲養成正確飲食習慣有助小孩長高，應多補充蛋白質、鈣、維生素 D，少吃高糖高油。（圖／shutterstock）

許多家長擔心孩子長不高，但現代社會普遍飲食不均、缺乏運動、晚睡，再加上升學壓力，已讓兒童生長問題日益嚴峻，對此中醫師提醒，應把握「轉骨發育期」，從飲食、運動、睡眠到中醫調理同步進行，孩子依舊能健康成長。柳營奇美醫院中醫部主治醫師莊孟臻表示，除了西醫診療，中醫也常被家長諮詢「開脾」與「轉骨」療法。莊孟臻指出，依照中醫理論，腎主骨髓、脾主氣血、肝主代謝，3者皆與成長密切相關，故可透過補腎、健脾、疏肝來調理體質，治療方式包括中藥、藥膳、針灸、艾灸及穴位按摩，並參考骨齡、生長曲線和第二性徵發展，提供個體化治療。莊孟臻強調，轉骨調理須把握時機，若第二性徵尚未出現，應先處理脾胃、過敏與睡眠問題，而青春期開始後，則以轉骨方補腎壯骨、活血通絡；此外，可透過「湧泉穴」與「身柱穴」跳躍或推拿刺激，皆可輔助長高。不過，如為性早熟或骨齡超前，相關方法須慎用，以免生長板提早閉合，影響最終身高。莊孟臻也說，中醫調理只是輔助，生活習慣更是基礎：應多補充蛋白質、鈣、維生素 D，少吃高糖高油。加強跳繩、慢跑等跳躍運動，相當有助長高。應於10 點前入睡，因為深夜 11 點至凌晨 2 點為生長激素分泌高峰。保持愉快心情，並設法學會紓壓、抗壓。莊孟臻表示，成長不是單純的身高競賽，而是身心全面發展，父母若能用心陪伴，結合醫療追蹤與健康習慣，孩子便能長得更高、更健康。