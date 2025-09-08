我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《行騙天下KR》第一集中，宋智孝（右）跟朴敏英為了20億賭金正面交鋒。（圖／TV朝鮮官網@.tvchosun.com）

《行騙天下KR》故事介紹 朴敏英、朴喜洵、朱鐘赫聯手詐騙

宋智孝回歸演戲！跟朴敏英鬥智鬥勇

朴敏英再變身空姐 罵髒話、抽菸樣樣來

朴敏英主演的韓國犯罪喜劇《行騙天下KR》開播，她在劇中飾演的百變騙徒美出新高度，不但換上削肩韓服、高級套裝甚至絲綢睡衣，搭配時而冷冽眼神、時而甜美的招牌微笑，更與《Running Man》宋智孝鬥智鬥勇、拳打腳踢，精彩絕倫！朴敏英表示，她在劇中飾演「天才反社會人格」的角色十分有挑戰性，罵髒話、抽菸樣樣來，「終於有機會讓我揮灑個性與演技。」《行騙天下KR》可至Hami Video收看。《行騙天下KR》講述3名擁有多才多藝能力的詐騙犯，針對社會惡霸展開痛快復仇的劫盜喜劇，由朴敏英飾演的IQ165、擅長變裝的天才詐騙首腦尹伊朗，與朴喜洵飾演的變裝高手、經驗老道的詐騙師詹姆斯，以及朱鐘赫飾演尚在騙子世界成長的新手騙徒明求浩，展開一段離奇的金融療癒詐騙大作戰。《行騙天下KR》首集就祭出兩大女神的正面交鋒！睽違3年回歸小螢幕的宋智孝，在劇中化身專靠算命、裝神弄鬼騙財的神棍，卻偏偏遇上手段更高超的朴敏英。2人在賭桌上鬥智鬥勇，最後為了20億睹金上演激烈肢體衝突，火花四射！宋智孝這次澈（徹）底甩開《Running Man》裡的親民形象，以演員身分強勢歸來，她頂著鮮紅唇、濃烈妝容，再加上冷血無情的手段，成功詮釋「金錢至上」的瘋狂騙徒，讓觀眾直呼過癮：「宋智孝存在感太強了！」、「喜歡她演出這種壞女人角色」這場女神對決更被網友狂讚：「神棍PK騙徒，精彩到不行！」接著朴敏英精心鎖定偽善的黑幫財主（鄭雄仁 飾），目標是挖走對方暗藏的500億資金。她化身空服員精準布局，搭檔《非常律師禹英禑》朱鐘赫偽裝成航空富二代，卻意外被迫接下「可能斷手指」的驚險運送任務，甚至在菲律賓慘遭綁架。就在2人陷入絕境時，真相逐步揭曉，這一切竟是黑幫老大的「忠誠度測試」，沒想到卻早被朴敏英識破，反而憑縝密計劃將黑金一步步收入囊中，令觀眾直呼：「緊張到心臟爆擊，完全像在看大片！」朴敏英曾分享這次飾演的是擁有IQ 165的詐騙團隊領袖，既理性又有反社會人格傾向，還背負著過去不為人知的傷痛，是一個讓演員也十分想挑戰的角色，「大家都希望能在作品中展現生動且主動的演出，這次終於有機會讓我揮灑個性與演技」。朴敏英還說：「這次作品裡，我也罵了髒話、抽了菸，導演讓我嘗試了過去完全沒做過的事。透過這部劇，我想我們都能展現出自己隱藏已久的另一面。」