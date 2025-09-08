我是廣告 請繼續往下閱讀

膝蓋可以只換一半！許多人聽到要置換人工膝關節，第一反應往往是「整個膝蓋都要換掉」，，病人不必一聽手術便卻步。雙和醫院關節重建科主任黃錦前說明，並非所有膝蓋退化都需要置換全膝，半人工手術特別適合局部關節受損的患者，保留健康組織將有助術後膝蓋活動更自然。患者親身經驗更凸顯此手術效果，例如業餘拳術愛好者鄭先生，阿進伯則是長期忍受膝痛超過5年，膝蓋常腫脹，起身時「痛得像被電到」，雖多次接受止痛針或PRP治療，都只能暫時緩解。對此，輔大醫院骨科主治醫師張書豪解釋，保守治療像是在破洞屋頂貼膠帶，治標不治本，當磨損嚴重，手術才能根本解決，而如今半人工膝關節置換技術已很成熟，恢復期比全膝置換更短，提供病人更多選擇。黃錦前提醒，膝蓋健康非小事，，民眾應及早診斷、選擇合適治療方式，才能避免病情惡化。