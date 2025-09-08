前民眾黨主席柯文哲今（8）日上午終於點頭，同意由妻子陳佩琪辦理交保手續。對此，民眾黨立委黃珊珊稍早表示，「阿北可以回家了，但我因為還要出庭作證，短期內還不能與他接觸，但是黒暗終將過去，黎明終會到來」。

柯文哲涉貪羈押禁見一年，上周五裁定7000萬元交保，柯今上午經律見得知資金來源後，表示同意由陳佩琪辦理交保，稍早柯文哲已於12點20分，從看守所抵達法院。

黃國昌稍早也預告，待會北院還要給柯文哲上電子腳鐐、辦律見，還需要一點時間，等一下柯文哲出來時，會先有一篇宣言，宣言時為了避免混亂，會先在北檢門口發表宣言，之後再跟小草致謝，「阿伯最惦記就是大家，所有他說他回新竹看柯媽以前， 一定要跟過去支持他的小草說謝謝」，等一下一定用最大聲量，讓阿北感受到滿滿的愛。

