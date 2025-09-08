我是廣告 請繼續往下閱讀
柯文哲更批評，檢察官將他關押1年，到底查到什麼？「民進黨做夢都沒想到，民眾黨怎麼會這麼乾淨」。公務人員說過程都是合法，長官沒有交代，他們只是照程序走。「你們檢察官不是都更專業、都市計劃專家，為何你們會說我不合法？」柯文哲不滿表示，這些人把他關押一年，到底有沒有法源基礎？
柯文哲表示，關了一年，有時候對他來講也是一個反省改進的機會，過去他擔任30年醫師、8年台北市長，性格太強硬、太急躁，這一年剛好可以好好想一下，有什麼地方可以改進。他也提到，韓國瑜過去說「莫忘世上苦人多」，但他從沒跟苦人生活過，現在有機會看到社會另一面。
針對大罷免32:0的結果，柯文哲亦直指，大家心裡都清楚，就是這幾個檢察官把台灣司法信任度摧毀掉。不過，柯文哲仍強調要正面看待這段經歷，「心存善念，盡力而為。希望台灣有我們可以變得更好，不要像賴清德那樣，讓整個台灣四分五裂」。
柯文哲也大喊，這個案子根本是冤獄，尤其是他的同學李文宗，根本與京華城案無關，卻只因為一通簡訊被無辜關押這麼久，「我個人的苦難過去了，但我希望台灣可以更好一點。為什麼要讓整個台灣陷入四分五裂，賴清德你好好想一想吧！」
