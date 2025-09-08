我是廣告 請繼續往下閱讀

台北地院5日裁定，前台北市長、民眾黨前主席柯文哲以7000萬元交保，引發政壇震盪。民眾黨秘書長周榆修認為，這凸顯出總統賴清德「怕了」，他強調要了解權力的來源是人民，而非自己獨斷。資深媒體人吳子嘉也分析，如今正是民進黨「最倒楣」的時刻，賴清德已無力主導司法走向。吳子嘉在政論節目《董事長開講》中指出，周榆修説的是對的，他直言此說法並非空穴來風，因為賴清德目前的民調僅剩約31%，形同跛腳的狀態，即便賴或許能影響檢方，卻無法左右法院，尤其台北地方法院的法官普遍獨立自主，不受政治力擺布。吳子嘉強調，這次敢於裁定柯文哲交保的法官，是個「好法官」，展現了對人權與比例原則的堅持，即便仍有被告在逃，也沒有因此剝奪柯交保的機會。不過，為了平衡輿論壓力，法官才開出高達7000萬元的交保金，他認為法官這種處理方式值得肯定。吳子嘉推估，1至2個月之後，隨著交互詰問完成，案件很快會進入最後審理階段，最快年底前就可能看到判決結果。