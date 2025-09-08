我是廣告 請繼續往下閱讀

興櫃生技股王禾榮科、興櫃股后新代，先後辦理上市前公開申購，吸引不少股民搶入局！其中禾榮科已結束申購，3天共有17萬8,141人參加抽籤凍結資金高達1,068.84億元，而新代於本（9）月5日開放申購首日，參與申購的件數達71,271件，換算凍結資金達449億元。「興櫃生技股王」禾榮科，為台灣首家專注於開發加速器型硼中子捕獲治療（AB-BNCT）系統的公司，預計9月15日掛牌上市，每股申購價600元，公開申購3天共有17萬8,141人參加抽籤，預估中籤率1.59%，合計凍結資金1,068.84億元，以興櫃盤中價852元計算， 中籤可賺25.2萬元。禾榮科技以「提升癌症患者生命的長度與寬度」為使命，期許為癌症治療提供更有效、低副作用的新選擇。智慧製造解決方案廠新代，預計9月17日掛牌上市，自9月5日至9日開放申購、9月11日抽籤，每股申購價630元，和今日盤中價912元價差282元，換算抽中一張可賺逾28.2萬元，首日參與申購的件數達71,271件，換算凍結資金達449億元，銷張數僅1287張，預估中籤率1.8%。新代科技營收2025年上半年表現亮眼，累計前7月營收81.84億元，年增25.72％；上半年稅後淨利10.8億元，年增34.1％，每股盈餘17.2元，顯示新代不僅具備強勁的營運體質，也擁有穩定獲利的實力。