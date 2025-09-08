馬來西亞近年旅遊表現亮眼，不僅被美國金融網站Insider Monkey評為亞洲「最受歡迎的國家」，更因簽證放寬、基礎設施提升與行銷活動加持，遊客數量持續刷新紀錄，2024年接待外國遊客高達3800萬人次，年增率超過三成，甚至超越泰國，成為東南亞接待旅客最多的國家。就連台灣今年1到6月也有15萬人前往馬來西亞旅遊，不少人曾大讚馬來西亞首都吉隆坡旅遊CP值超高，「吉隆坡旅遊資源比台北好太多了！」
馬來西亞獲選「亞洲最受歡迎的國家」！一年湧3800萬遊客
馬來西亞旅遊局公布數據指出，截至今年上半年，境內遊客量已突破2100萬，成功超越泰國，坐上東南亞遊客最多國家寶座。馬來西亞2024年全年旅客總數達3800萬，較2023年成長31.1%，據媒體《Travel and Tour World》分析，這波成長原因來自免簽證政策、旅遊基礎設施持續改善，以及鎖定市場的行銷宣傳。
根據《星報》報導，馬來西亞政府預測2025年遊客將達4700萬人次，未來將著重於延長旅客停留時間並提升人均消費。副總理拿督斯里艾哈邁德扎希德哈米迪指出，馬來西亞的旅遊戰略核心，在於打造強勢品牌與積極推廣，並藉由與航空公司、旅行社及跨境口岸的合作，進一步擴大旅客流入。
此外，馬來西亞政府鎖定高影響力領域，如生態旅遊、購物旅遊與利基景點，吸引特定受眾群。美國金融網站Insider Monkey在2024年將馬來西亞評為亞洲最受歡迎的旅遊目的地，原因包括優美海灘、多元文化、國際化都市生活，以及人民的熱情好客。
台灣人出國也瘋馬來西亞！優勢曝光：CP值爆表
根據交通部觀光數觀光統計資料庫，今年1到6月從台灣前往馬來西亞旅遊的人次高達15萬5287人，在亞洲區國家排名第9，日本、韓國則分別為327萬2961人以及83萬2962人。
也曾有網友在PTT發文，她表示很多人都說去馬來西亞吉隆坡旅遊很無聊，「混亂的交通、擁擠的市區、超醜的建築」，還不如去台北市。結果一查才發現，吉隆坡2023年入境旅遊人次高達2600萬，比起台北市600萬人次，整整高出超過4倍多，「這差距直接被海放，真的是連人家車尾燈都看不到。」
貼文一出，不少網友點出吉隆坡的優勢，在於地點方便、旅遊P值高，「吉隆坡郊區很多景點，市區五星級飯店也比台北CP值高多了，東西也好吃有特色」、「吉隆坡也是重要轉機點，在吉隆坡轉大多比在新加坡便宜」、「吉隆坡旅遊資源比台北好太多了，隨便幾個大樓就屌打台北，更別說清真寺、印度教的建築，狠甩台北幾條街」。
吉隆坡並列ALPHA級國際都市！觀光特色超吸睛
吉隆坡作為馬來西亞首都與人口最多的城市，早已在全球化與世界城市研究網絡（GaWC）的《世界級城市》名單中，與洛杉磯、芝加哥、雪梨、阿姆斯特丹、多倫多並列為ALPHA級國際都市。
吉隆坡景點眾多，包含世界最高雙子塔之一的「國油雙峰塔」、全球第七高塔「吉隆坡塔」、摩爾式建築代表「蘇丹阿都沙默大廈」、歷史悠久的「嘉美清真寺」、象徵獨立的「獨立廣場」，以及印度教重要聖地「黑風洞」等，皆是吸引觀光客的重要據點。
吉隆坡的地理優勢使其成為亞洲重要的轉機樞紐，加上多元文化、低消費與豐富美食，更成為吸引遊客的關鍵。根據Seasia統計，2023年吉隆坡以2600萬入境遊客居東南亞之首，是疫情後旅遊業回溫最快的城市之一。
