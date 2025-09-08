我是廣告 請繼續往下閱讀

▲專家認為，美洲蟑螂在東京繁殖暴增的原因與溫水洗碗機有關。（圖／美聯社／達志影像）

一般日本街頭常見到的蟑螂品種是大型黑胸蟑螂與小型的德國蟑螂，不過近年來，堪稱是「第三勢力」、在台灣常見的「美洲蟑螂」（美洲家蠊），憑藉著驚人的繁殖力與適應能力，在日本東京繁華街區爆發大量繁殖危機，對大樓、住宅造成的危害日漸增加。根據富士新聞網報導，一提到蟑螂，日本民眾可能會想起一般住家常見的大型「黑胸蟑螂」，或者餐廳常見的小型「德國蟑螂」。一般認為，美洲蟑螂主要棲息在沖繩、九州到西日本一帶，在東日本並不常見。不過近年來，美洲蟑螂在東京繁華街區造成的危害日益增加，甚至成為「第三勢力」。害蟲防治專家足利雅也接受採訪時，針對美洲蟑螂的生態進行分析，指出美洲蟑螂顏色像德國蟑螂一樣的褐色，體型卻跟黑胸蟑螂一樣巨大，區別關鍵在於，美洲蟑螂的背部有一個淡白色的環狀斑紋。在行為模式上，美洲蟑螂和黑胸蟑螂一樣習慣單獨行動。但由於美洲蟑螂的繁殖力極強，牠們的數量非常多，才會看起來像是群體活動。而美洲蟑螂的繁殖力強是有原因的。黑胸蟑螂和德國蟑螂需要透過雌雄交配才能繁衍後代，美洲蟑螂除了交配之外，據北海道大學研究團隊的報告，如果周圍沒有雄性，成年的雌性美洲蟑螂可以獨自產卵。這些卵孵化出的後代沒有雄性DNA，因此長大後會全部變成雌性。這些大量的雌性又會繼續獨自產卵，導致牠們的數量以驚人的速度增加。美洲蟑螂喜歡高溫潮濕的環境，原本主要棲息在九州、沖繩到關西的西日本地區。但近年來，牠們的棲息範圍已擴展到東日本的市中心，特別是餐廳林立的商業大樓和繁華街區，受災情況日益嚴重。足利雅也認為，雖然或多或少受到全球暖化氣溫上升的影響，但更主要的原因是日本一般大樓地下室通常設有排水槽或汙水槽，用來暫時儲存流理台、洗衣機排出的生活廢水，以及馬桶汙水。近年來，越來越多餐廳引進溫水洗碗機，導致大量溫水日夜不停地流入這些水槽，為美洲蟑螂創造了全年溫暖潮濕的絕佳生存環境。由於水槽的混凝土可能出現裂縫。蟑螂就會從這些裂縫鑽入，沿著牆壁內部爬到店家的天花板夾層，接著再從天花板的崁燈與天花板之間的縫隙鑽出來，入侵到店內。這對餐飲業者來說是個大麻煩，因為蟑螂隨時可能突然出現在正在用餐的客人頭上。足利雅也提醒，千萬不要在美洲蟑螂出沒的燈具縫隙噴灑殺蟲劑，因為為殺蟲劑會刺激原本躲藏在裡面的美洲蟑螂，讓牠們集體暴動，成群結隊地從縫隙中竄出，導致大量蟑螂從天花板掉下來。更可怕的是，日本除蟲業者的傳統毒餌，對於美洲蟑螂成效不彰，因為牠們體型巨大、食量驚人，單隻就能吃光大量餌劑，如果要用毒餌來消滅整個巢穴，需要大量的毒餌，成本非常高，因此難以促成消滅群體的連鎖反應。足利雅也分享，目前日本採用名為「殘留噴霧處理」的方法，來驅除美洲蟑螂。所謂的殘留噴霧，是在蟑螂經常出沒的牆角或地板等處，噴灑可長時間持續發揮作用的殺蟲劑。當蟑螂從上面爬過時，藥劑會附著在牠們的身體上，最終被吸收並死亡。他表示，日前到東京都內一家餐廳驅除美洲蟑螂，在天花板夾層進行了殘留噴霧處理，效果出奇的好，在深夜噴完藥劑後，隔天清晨回到店裡，發現超過150隻美洲蟑螂翻倒在地，死了一大片。足利雅也警告，雖然目前接到驅除美洲蟑螂的委託都來自商業大樓的餐廳，但現在街上也會看見美洲蟑螂四處亂竄。「隨著全球暖化持續加劇，美洲蟑螂未來可能也會普遍出沒在東京的住宅區。」