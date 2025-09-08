我是廣告 請繼續往下閱讀

展現企業的社會責任！HOII后益品牌創辦人林少萍4日與卓越傳媒集團副社長陳今平親赴苗栗，慷慨捐贈善款支持在地弱勢助學與公益服務。這份來自企業界的愛心由苗栗縣議會議長、阿斌哥大愛協會理事長李文斌代表接受，為苗栗弱勢孩童及家庭注入溫暖力量。林少萍表示，她從功能性機能服飾產業出發，了解到面對陽光、面對未來的孩子們仍有許多來自城市邊緣、弱勢家庭尚需幫助，此次與卓越集團和多家企業合作貢獻愛心，就是希望能發揮帶頭作用，鼓勵企業善盡社會責任，並持續以實際行動支持弱勢公益。她強調，慈善不是空談，而是要一直做、一直發揮影響力。阿斌哥大愛協會成立以來，長期扶助縣內弱勢，尤其是困頓家庭的學童認養更是李文斌議長非常重視的公益項目，他也特別分享今年阿斌哥大愛協會認養的5名學生，包括苗栗市張姓姊妹母親二度腦瘤復發的困頓家庭，另也有獅潭鄉越南籍外配單獨撫養三名子女的家庭。此外，阿斌哥大愛協會每年發放清寒獎助學金、提供愛心便當、協助喪葬與日常生活補助。至今累積捐款將近新台幣兩億元，清寒獎助學金支出破百萬元，愛心便當每日配送高達410份，全由志工團隊無私付出。根據苗栗縣政府公開資料顯示，阿斌哥大愛協會自105年起啟動「助學金實施計畫」，連續10年與企業合作，每年共同捐贈新台幣100萬元獎助學金給苗栗縣政府，至今累計捐贈金額達1,000萬元，援助超過3,820名國中小清寒學生，國中生每人3,000元、國小生每人2,500元，透過縣府教育處統籌發放，讓弱勢孩子安心就學、專注課業、扎實成長。李文斌特別強調這份長期穩定的善舉，不僅是具體的物質支持，更是一份精神傳承，希望受助學生以此為契機，努力向上，將來回饋社會、傳遞愛心。並期盼此舉能成拋磚引玉之效，號召更多品牌、更多善心接力，共同點亮苗栗公益之路。這次林少萍創辦人的公益行動，除展現企業與媒體力量合作的可能性，也讓我們看見公益走入社區、深入在地的影響力。並期許未來能有更多企業、媒體與非營利平台攜手，集結更多社會能量，為弱勢學童與家庭創造更穩定的成長環境。