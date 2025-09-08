我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳美鳳（左2）曬出宴會上的合照，表示歐弟（右1）的親媽、岳母都在場。（圖／陳美鳳 MeiFen臉書）

▲胡瓜（左起）、陳美鳳、歐弟、丁柔安、林志穎也一起留下合照。（圖／陳美鳳 MeiFen臉書）

46歲男星歐弟（歐漢聲）的第3個女兒「歐小妹」昨（7）日舉辦抓周宴，除了家人參與外，演藝圈前輩陳美鳳、胡瓜、丁柔安也都來參加抓周派對。陳美鳳在臉書PO出多張照片，笑說：「和歐漢聲的合照裡有3位媽媽，親生媽、鳳鳳我是乾媽、還有老婆的媽，畫面滿滿的愛！」可見現場氣氛相當溫馨，也打破了歐漢聲的上個月爆出的婚變傳聞。歐漢聲去年8月與圈外人老婆結婚，9月生下小女兒歐小妹，但婚姻維持僅1年就傳出亮紅燈，遭週刊爆料與老婆分居。對此，歐弟否認傳聞，更霸氣地說：「我們想睡哪張床，就睡哪張床。」看起來並未分居，只是分房，婚姻依舊美滿。昨日歐小妹舉行抓周派對時，歐漢聲的岳母也有到場，還跟陳美鳳及歐漢聲的媽媽一起拍照。陳美鳳事後在臉書發文，「來參加歐漢聲女兒歐小妹的抓周，小朋友真的太可愛了～一家人幸福洋溢，能幫孩子留下這麼美好的回憶，實在太棒了。和歐漢聲的合照裡有3位媽媽，親生媽、鳳鳳我是乾媽、還有老婆的媽，畫面滿滿的愛！」從陳美鳳曝光的照片可以看出現場氣氛相當溫馨，歐弟的師父、師娘胡瓜及丁柔安夫婦也有到場。除此之外，小旋風林志穎、主播張齡予也都是座上賓，由此可見歐弟在演藝圈的好人緣。