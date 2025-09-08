中秋佳節將至，漁業署推薦當令國產水產品作為中秋燒烤的食材，可讓中秋節吃的健康、清爽、少負擔，同時，為滿足消費者及公司行號中秋送禮的需求，網羅各地特色水產品推出999元經典組及1499元豪華組等中秋燒烤組合，一箱即免運，自即日起上架「買魚去」平臺， 在平臺中秋專區購買中秋燒烤組還加贈虱目魚丸一包。
農業部次長黃昭欽表示，今年中秋節水產品供應無虞，我國水產品多元，除了中秋燒烤常見的牡蠣、文蛤、白蝦、秋刀魚外，不少水產品也相當適合中秋節燒烤食用的選擇，例如：富含 DHA 的鯖魚與吳郭魚、膠質滿點的鱸魚下巴與石斑魚丁、海水白蝦、Q 彈魷魚等，平臺上的產品多元，買禮盒或是買單品都划算。
黃昭欽提到，「買魚去」已經是不少民眾上網購買水產的安心首選，每個月都有兩檔以上幸福優惠快閃活動，消費者對於國產水產品的肯定，也是對漁民們最有力的支持。
買魚去平臺本次攜手夥伴漁會一同供應中秋燒烤組合包括：
- 經典組（999 元，免運）：全國漁會的吳郭魚與魷魚、基隆小卷、蘇澳薄鹽鯖魚、新港海水白蝦、興達港鱸魚下巴。
- 豪華組（1,499 元，免運）：全國漁會的秋刀魚與魷魚、基隆小卷、新港海水白蝦、蘇澳黑鮪魚腹肉、彌陀蒲燒鰻魚、興達港龍虎石斑魚丁
- 早鳥（9/3–9/10）：每組再折100元，每日限量50組。
- 晚鳥（9/11–9/21）：買2組再折50元，每日限量50組，連續10天。
- 全員抽抽樂：活動期間下單，有機會抽中電烤盤(共有10臺)，在家吹冷氣也能舒適享受烤肉樂趣。