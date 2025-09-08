我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨前主席柯文哲經台北地院裁定以7000萬元交保，經過幾日深思考量，今（8）日上午律見後他終於點頭，由妻子陳佩琪出面辦保。柯文哲稍早已現身北院，若程序順利，最快下午3、4點即可重獲自由，後續將直奔新竹老家，柯母何瑞英也已準備好火爐，盼替兒子「過火」除晦氣，不過要注意的是，別像上回誤踩2大民俗禁忌，命理專家也公開過火爐的重要細節。回顧去年12月27日凌晨，柯文哲被裁定3000萬元交保，但他在返家跨火爐儀式時，卻踩中2大禁忌，其一為誤用右腳先跨，另一則是過火期間回頭受訪。當時就有民俗專家直言「犯大忌」，結果過沒多久，柯文哲便再度被收押，引發外界揣測是否是誤踩禁忌，才會造成反效果。這回柯母再度安排火爐迎接兒子，但也坦言自己對民俗不熟，只能照著別人教的方法做。當被問及是否期待柯文哲回家？柯母的情緒瞬間湧上，還一度激動落淚，直言每天都在哭，真的很不捨兒子，但她很快地收拾好情緒，專心準備儀式，耐心等待柯文哲的歸來。命理師柯柏成提醒，火爐習俗講究「男左女右」，男性必須先跨左腳，女性才是右腳，否則恐流於形式，無法達到去晦效果，他也強調，不要來回跨過火爐，且最好是家人善後處理火爐，不要由本人再碰觸；風水師張旭初則指出，千萬不能回頭，不然會讓煞氣緊跟不散，此外，若案件糾纏過久，「火勢要旺一點」。