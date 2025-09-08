受到颱風接連影響，台灣嘉義最大的牡蠣產地受損嚴重，今年牡蠣價格已比去年同期貴一成，漁業署預估，中秋前還有一波漲幅，不過其他廣受民眾喜愛的文蛤、白蝦、台灣鯛價格持穩。
中秋節即將到來，漁業署長王茂城今（8）日指出，今年漲幅最明顯的就是牡蠣，受到丹娜絲颱風跟楊柳颱風影響，造成嘉義最大的牡蠣產地受損2.5成至3成，預期越接近中秋時，牡蠣價格會一直提升，目前價格已比去年同期成長1成，中秋前應該還會有一波小漲幅
王茂城也說，台灣鯛因為外銷部分有受到影響，但國內供應量有透過各通路加強行銷，跟其他中秋大家喜愛的文蛤、白蝦、虱目魚、鯖魚等都算價格平穩。
為滿足消費者及公司行號中秋送禮的需求，網羅各地特色水產品推出999元經典組及1499元豪華組等中秋燒烤組合，一箱即免運，自即日起上架「買魚去」平臺， 在平臺中秋專區購買中秋燒烤組還加贈虱目魚丸一包。
