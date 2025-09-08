也許許多人覺得他老了，揮棒速度慢了，林智勝還是可以在他的生涯最後一場比賽裡，用最完美的方式告別，把球敲出全壘打牆外，慢慢的享受屬於他的時刻。這就是林智勝，從一開始到最後，總是這麼的吸引人，讓人永遠沒辦法把目光移開

林智勝認為：「全壘打是打經驗不是打力量，了解捕手的配球，不用特別出力也可以打全壘打。」

▲林智勝不諱言自己過去年輕時脾氣衝動，屢屢在紀錄片預告影片裡提到「我扛」。。（圖／中信兄弟提供）

▲「大師兄」林智勝不諱言自己以前脾氣很衝，但幸運的是自己有兩個好導師，潘忠韋覺得自己個性跟林智勝很像，所以時時提醒林智勝要冷靜（圖／資料照，味全龍提供）

林智勝說：「喇叭一直告訴我在場上要冷靜，有情緒就去後面發洩，但一定要冷靜的面對比賽，這樣對球隊跟隊友才是好事；陳大哥(陳金鋒)則告訴我，結局是沒辦法控制的，如果能把準備做好，結果的成功也只是因為我做好了準備。」

▲林智勝在引退儀式上講感言一度淚崩。（圖／記者葉政勳攝 ,2025.09.07）

▲味全龍球星「大師兄」林智勝完成引退系列賽，3天共吸引10萬6316人進場，兌現10萬人心願。最終戰他轟出生涯第305轟，全場4萬名觀眾起立致敬，林智勝感性表示這一切最重要的是球迷，感謝大家多年支持。（圖／記者葉政勳攝,2025.09.07）

當所有人都不看好時，林智勝總能創造出不可思議的奇蹟，就算是在他的引退賽上也是一樣。「從小時候到打職棒，甚至職棒打了這麼久，都沒有教練叫我砍劈過。我只記得，教練要我揮棒要延伸，想辦法把球延伸到中外野、右外野，即便我現在在打擊練習時，也都還是以中、右外野為主。」把基本的事情做到最好，林智勝完全演繹了全壘打就是長打的延伸。用另一個方式來說，只是想著把球打強、打紮實，林智勝的攻擊策略，成為未來中華職棒高懸在那的全壘打紀錄。用全壘打寫下許多名場面，但其實許多全壘打，林智勝一時要回想也早已記不清楚，需要用影片來還原提醒其中的場景。但這不是因為打得多的原因，而是一個好的打者，需要不斷地向前看，留在當下，只是讓自己無法持續進步。這並不是一種強迫前進，而是身經沙場後的經驗累積，林智勝解釋：「同樣的揮棒動作，不可能在兩天後產生一樣的共鳴，因為投手不一樣，我必須要順著投手的節奏去改變自己的揮棒節奏。我知道怎麼做會打全壘打，但不是你想這樣做就可以，要球剛好在那邊才能夠做到。這個投手球會偏高，那我就要改變揮棒軌道，所以不是每個全壘打我都會記得那麼好。」雖然年紀漸長，但我當下聽完是覺得很有道理，但又覺得，既然如此，為什麼出現全壘打的頻率卻變低了呢？不過最後林智勝還是幫我上了一課。在生涯最終的打席，一開始的高角度速球掌握得不好，他退開打擊區後點點頭，似乎做好了再來一次就要把握住的準備，就寫下了屬於他的名場面。直到即將要退休了，林智勝仍不諱言自己過去年輕時脾氣衝動，屢屢在紀錄片預告影片裡提到「我扛」。直言不諱就是林智勝的特色，就像過往聊到對自己生涯影響最深的兩件事，林智勝說：「過了、做了就是承擔，不用去後悔；但如果可以重來，也許可以用不同的方式處理。」那一撞，讓林智勝付出15場的禁賽、18萬的罰款，他笑笑說：「後來有學弟提到，我都會說撞一次38萬喔！希望用不同的方式讓他們知道，這是不好的事情。」衝撞裁判事情，如果是林智勝生涯前期的污點；五虎將事件，則是林智勝生涯另一個走向的起點，出賽數開始銳減，在球隊的重要性大幅降低。當年中信兄弟全面啟用外籍教練團，林智勝坦言，以前到現在，許多教練都滿討厭他，「我從Lamigo時期就滿多意見的，但我想要知道教練為什麼想要這樣子做？外國教練來，有新的東西我們可以接受，但實際上也真的改變滿多的，或許重來的話，可能不要講話比較好吧。」經過了這些事情，許多人都覺得林智勝變得不一樣了，而他也說：「教練看球員，跟球員看球員本來角度就不一樣，這是我做得比較不好的地方。」過去林智勝年輕氣盛、做事衝動，年紀漸長後他轉化為年輕球員崇拜的大哥跟景仰的前輩。許多現在仍在場上拼戰的球員，從林智勝身上學到許多，就像當年林智勝從同隊前輩身上理解到許多棒球場上的觀念一樣，每場比賽都想要贏是很好，不過人生不可能永遠順遂，就像10次打擊有7、8次打不好一樣，也要學著面對失敗。林智勝不諱言自己以前脾氣很衝，但幸運的是自己有兩個好導師，潘忠韋覺得自己個性跟林智勝很像，所以時時提醒林智勝要冷靜；陳金鋒看過棒球的世界有多大，則給予林智勝不同的心態認知，要把握每一次的出賽機會。這些學習到的東西，讓林智勝能夠不斷的在場上創下成績，而在生涯後期，他也繼續傳承著這些觀念，讓年輕球員在徬徨時，有一個黑暗中的燈塔，能夠指引某一條道路來繼續前進。