美國總統川普對各國祭出對等關稅，對產業造成不小衝擊。資策會今（8）日指出，相較於關稅，232條款對台灣資通訊廠商其實風險更大，全球主要科技產品如桌機筆電等消費性電子在美國市場比重高達4分之一，伺服器則在美佔4成，台廠依然很難放棄美國市場。資策會今日舉行《馭變：科技主權 全球新局》研討會，資深產業顧問林柏齊表示，相較於對等關稅，232條款對台灣資通訊產業風險更大，大家認為232條款是針對產業進行課徵，但現在產業面對的更大風險，從川普日前與各國進行關稅談判時可以發現，232條款不全然針對產業，他還能針對特定國家或特定企業做不同的「豁免」，這是業者現在面對的最大風險。他並直言，面對關稅的威脅，台灣廠商是否可以放棄美國這個市場，林柏齊說，這是「非常困難的事情」，他分析，以科技產品為例，世界上主要科技產品在美國市場佔的比重，桌機、筆電、手機等消費性產品高達四分之一，整體伺服器佔4成，其中AI伺服器可佔到5成，因此，基本上很難放棄美國市場。至於美國現因關稅導致產品價格提高，對終端需求造成衝擊，是否進而拖累全球總體需求？林柏齊說，現在確實大家都很擔心這件事，資策會也預估，明年科技產品除了AI伺服器因本身具有剛性需求，仍能維持雙位數成長，以及Wi-Fi 6等因各國關聯基礎建設的完備，也能維持雙位數以上成長之外，其他產品只能勉強維持微幅成長。林柏齊表示，川普手段非常厲害，「232條款」的條件就是「如果你不答應我美國的要求，我就課徵你很高的關稅」，反過頭來，川普又和企業說，「如果你現在來美國投資，那你有機會獲得豁免」，這使得企業思考「與其等政府與美國談好協議，我不如現在就趕快到美國去做」，所以，現在可以看到台灣「電子6哥」鴻海、和碩、廣達、緯創、仁寶、英業達幾乎全到美國設廠投資，主要集中在德州和加州，這兩個地區在電力及稅收上有一定的優惠，不過，上游供應鏈現階段較少廠商到美國投資，目前只有如電源廠有過去設廠。在關稅之下，有越來越多的台廠也在思考究竟要不要去美國投資，林柏齊建議，如果是有資源的企業，可以評估與聯邦政府提出在當地自由貿易區設廠，建廠或零組件剛開始進去時「免除關稅」，待企業作出成品後再課徵關稅。第二，下游組裝廠的主要領導業者，可以向州政府談好一個優惠，比如在當地設一個產業園區，「再帶動我所有供應鏈一起過去」，如此大家也能共同負擔其中產生的成本與風險。而無論是哪種，林柏齊強調，廠商都要設廠，設廠就有個關鍵議題，在設廠的過程中，業者必須思考直接布局智慧製造，智慧製造絕非只有在「缺人的國家」才會發生，開發中國家也要規劃思考，他舉例，美國為何做智慧製造？因為他們缺人，至於墨西哥這類新興國家，做智慧製造的主因是為了改善產品品質不一致的問題，因此，智慧製造在兩種國家的應用不同，而這對台灣智慧製造相關業者也是一個極大商機。