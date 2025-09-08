我是廣告 請繼續往下閱讀

▲南瀛天文館於7日晚間，在館前廣場舉辦實體觀測月全食活動，架設多台望遠鏡供民眾觀賞，吸引超過千人親臨現場。（圖／南瀛天文館）

2022年以來歷時最長的「血月」月全食，在今（8）日凌晨登場，南瀛天文館7日晚間在館前廣場舉辦實體觀測活動，架設多台望遠鏡供民眾觀賞，吸引超過千人親臨現場；同時透過YouTube頻道進行為時4小時的全程直播，吸引逾10萬人次線上參與，加上各大媒體轉播引用，累計觀看人次突破60萬。台南市長黃偉哲表示，月全食雖然恰逢週一凌晨，隔天仍為上班上課日，但因天候良好，現場與線上觀眾皆得以完整見證血月降臨的壯麗過程，民眾熱情不減，踴躍前往位於大內區的南瀛天文館，與上千名遊客一同仰望星空。他指出，館方直播突破10萬人次觀看，許多攝影愛好者也拍下夢幻的紅色月全食美照，社群平台瞬間被洗版，顯示出全民對天文奇景的高度關注與熱愛。教育局長鄭新輝指出，南瀛天文館是南臺灣設備最完善、最適合觀星的場域。此次活動不僅提供現場民眾望遠鏡實際體驗，館內更同步架設專業觀測儀器，結合即時直播與互動解說，讓全臺各地的觀眾也能一同參與。昨晚直播最高同時在線人數一度達3,000人，充分展現大眾對天文館專業團隊生動講解的肯定，讓科普教育更貼近生活。南瀛天文館表示，血月奇景讓昨夜的大內夜空宛如星空舞台，不少親子共同參與，留下難忘的回憶。館方強調，天文不只是冷冰冰的觀測數據，更是一種與自然共鳴的感動體驗。緊接著在9月21日，天文館將再推出「土星衝」線上直播，安排專業解說，邀請民眾一同透過螢幕見證土星最亮麗的身影；本次活動僅限線上觀賞，無現場觀測安排，歡迎持續追蹤南瀛天文館官網與粉絲專頁以掌握最新訊息。