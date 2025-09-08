我是廣告 請繼續往下閱讀

▲憑藉出色成績，她同時獲得澳洲八大名校（Group of Eight）中的雪梨大學、澳洲國立大學（ANU）、墨爾本大學（University of Melbourne）和阿德萊德大學（University of Adelaide）的獎學金。（圖／翻攝雪梨大學網站）

來自越南河內（Hanoi）的阮雪蘭（Nguyen Tuyet Lan）選擇延後一年上大學，這個大膽的決定如今獲得回報。她成功拿下雪梨大學（University of Sydney）全額獎學金，將攻讀先進計算（Advanced Computing）學程，成為今年全球僅有20名獲得該校「國際學生優秀獎學金」（International Student Merit Scholarship）的學生之一。根據《越南快訊》報導，年僅19歲的阮雪蘭說，這份獎學金為家中減輕了沉重的經濟負擔。獎學金每年可支付她57,700澳元（約37,877美元）的學費，對一個普通家庭而言，這是一筆不小的開銷。她表示：「這讓我和我的家人都鬆了一口氣。」其實阮雪蘭並非從小就夢想出國留學，直到參與河內的學生專案並認識正在準備海外申請的同齡人後，她才受到啟發，開始秘密地參加留學展和準備資料。到了高二時，她才向父母坦承想要嘗試，雖然父母有些擔心，但仍然給予支持。在學業方面，她原本的成績就非常優秀，高中時平均分數保持高水準。但她深知，想申請到澳洲頂尖學校的全額獎學金，必須幾乎完美。於是高三時，她更加努力，特別花時間在社會科學，補足自己在數理之外的學科，最終以接近滿分的GPA畢業。憑藉出色成績，她同時獲得澳洲八大名校（Group of Eight）中的雪梨大學、澳洲國立大學（ANU）、墨爾本大學（University of Melbourne）和阿德萊德大學（University of Adelaide）的獎學金。然而，她沒有立刻入學，而是選擇「Gap Year」空檔年，繼續提升自己，以期獲得更理想的獎學金機會。這一年中，她專注於學習英文、擔任家教並參與社區計畫。為了雪梨大學的全額獎學金，她花一個月時間撰寫兩篇500字與800字的申請文章，並在顧問指導下修改數百次。她在文中分享了自己如何從一名依賴父母的女孩，成長為勇於規劃未來的獨立青年。留學顧問Kate Pham稱讚她的毅力與轉變讓文章更具深度，而她的前老師武蘭英（Vu Lan Anh）也驕傲地說：「她一直在數學上表現卓越，同時能與同儕建立良好關係。」