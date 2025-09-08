我是廣告 請繼續往下閱讀

今年度流感疫苗招標，國光生技拿下最大單，供貨占比領先其他得標廠商。國光生技今宣布，完成季節流感疫苗生產後，國際合作需求暢旺，產線仍高速運轉，不只因應國際疫苗大廠賽諾菲Sanofi的產量倍增計畫，無菌針劑充填線現正執行試生產。國光生技發言人潘飛也說，代工的高單價藥物上市在即，明年將反映在營收數字上。國光生技自2015年與Sanofi集團合作，生產美國先進細胞製程的重組蛋白流感疫苗Flublok，並取得藥證，在2017年開始商業量產；十年來不僅穩定供應美國市場，品質也深獲肯定，在Sanofi集團全球眾多合作生產藥廠評比中，始終都名列前茅。為擴大美國、英國及歐盟市場需求，國光生技與Sanofi今年進一步簽約增加合作產量，新增第二條無菌針劑充填包裝線作業，由於合作項目加深、加廣，Sanofi今年已陸續派出三批關鍵團隊來台進駐，進行合作交流，目前製程確效批次生產（PV run）正在潭子廠區順利執行，將可順利達成雙方簽訂明年產量倍增的目標。除了疫苗業務，國光也積極切入高價生物相似藥領域。潘飛指出，國光生技與韓國委託客戶的合作案已經簽約多年，包含從最初的製程開發並調整產線等，現在該客戶已在多國陸續取得藥證，準備進入商業量產前置作業；今年第三、第四季的前置作業順利，將可確保明年轉化成具體的營收數字。上週韓國委託客戶派遣資深技術人員來台參與生產，顯示出對於國光能如期提供商業量產產量的高度重視。潘飛表示，此次合作的是眼睛治療的注射型藥物，為生物相似藥，屬於高單價產品，跟國光產品以疫苗為主不同，是代工業務新亮點。隨著產能投入及藥證增加，未來幾年對公司營收貢獻將逐年提升。國光生技強調，加速國際化是國光的目標，不斷爭取國際合作並開發南半球、中東等新興市場，期待明年營收有感成長，迎接下一階段的豐收期。