泰國人口結構正快速老化，泰國地理信息與空間技術發展署（Geo-Informatics and Space Technology Development Agency, GISTDA）最新研究顯示，目前全國60歲以上人口已達1360萬人，首次超過15歲以下兒童的950萬人。這份依據內政部地方行政廳（Department of Provincial Administration）資料所做的報告指出，泰國各地人口變化呈現明顯區域差異。北部與中部地區，尤其是包含首都曼谷（Bangkok）的中部，老年人口比例最高，部分省份的長者數量遠超兒童，被歸類為「明顯老化」地區，代表人口結構已完全轉變。東北部則因出生率持續下降，加上大量勞動人口外移，老年人口比例快速上升，預料不久後將邁入「超高齡社會」。相較之下，東部仍以勞動年齡人口為主，老齡化程度較低。至於西部及南部邊境的達府（Tak）、北碧府（Kanchanaburi）、惹拉府（Yala）、北大年府（Pattani）與那拉提瓦府（Narathiwat），仍屬少數兒童人口多於老年人口的區域。GISTDA警告，這不僅是單純的老齡化問題，更反映出泰國出生率下滑的結構性危機，長遠恐對勞動力、市場經濟及社會福利制度造成重大衝擊。「世界衛生組織（World Health Organization, WHO）」在2023年報告中指出，泰國是全球老化速度最快的國家之一，當時全國6700萬人口中已有1200萬名長者。早在2005年，泰國就因60歲以上人口突破總人口10%而被歸類為「高齡社會」。WHO預測，到下個十年，泰國老年人口將佔總數28%，屆時將成為「超高齡社會」。世衛組織強調，隨著醫療體系進步，60歲以上人口比例在泰國乃至全球皆持續上升。2019年，全球已有超過10億人年齡超過60歲，預估2030年將增至14億人，並於2050年突破21億人，凸顯人口老化將是全世界必須共同面對的挑戰。