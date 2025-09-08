我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨前主席柯文哲遭關押1年後，今（8）日以7000萬元交保獲釋。近千名小草集結北檢外陳抗區，迎接柯文哲回家。柯文哲出來後，也與妻子陳佩琪、黨主席黃國昌等人沿著愛國西路步行向小草致謝，他也高喊：「絕不投降！絕不屈服！」激勵小草，現場擠得水洩不通。柯文哲今辦保程序完成後，特地換上「Kp」T恤才走出北檢，並在民眾黨公職及妻子陳佩琪陪同下，步行至愛國西路陳抗區向小草致意，柯文哲特別感謝小草在這段期間不離不棄，為他加油打氣；並強調自己不會屈服。他也提醒大家，稍晚一定都要平安回家。現場小草看到阿北後，激動湧上，現場擠得水洩不通，小草紛紛高喊「阿北加油」、「柯文哲！台灣的選擇」、「阿北我們都在」等口號，「柯文哲清清白白」的呼喊聲更是此起彼落。稍晚柯文哲預計會回到新竹老家看柯媽媽，並與柯媽媽一起到永恆之丘祭奠父親柯承發。