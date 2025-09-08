我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨前主席柯文哲今（8）日以7000萬元交保，民眾黨昨日就號召小草到北檢外「接阿北回家」，對此律師黃帝穎批兩點超法盲，首先是法院交保裁定載明柯文哲貪污犯罪嫌疑重大，民眾黨法盲瞎挺；其次是法院是集會遊行管制區，民眾黨非法聚眾世界最扯，也再度挑戰蔣萬安執法能力。對於民眾黨動員小草到北檢外「接阿北回家」，黃帝穎表示有兩大法盲點，首先是法院交保裁定載明柯文哲貪污犯罪嫌疑重大，民眾黨法盲瞎挺。北院裁定柯文哲7000萬元重金交保，裁定理由白紙黑字載明「被告柯文哲涉犯貪污治罪條例等，參酌卷內事證」，認定柯文哲「犯罪嫌疑重大」，民眾黨全黨接阿北，簡直法盲瞎挺貪腐。其次是法院是集會遊行管制區，民眾黨非法聚眾世界最扯，黃帝穎說，民眾黨多次動員群眾施壓司法，但全球國家政黨都不會動員群眾包圍法院，堅守民主分際，可見民眾黨世界最扯，今民眾黨再度號召群眾到北檢接阿北，民眾黨法盲聚眾，再度挑戰蔣萬安執法能力。