印尼南蘇拉威西省（South Sulawesi）近日爆出一起離奇的騙婚案，一名男子透過網路偽裝成女子，成功與一名青年發展感情，甚至走上婚禮現場。沒想到在結婚儀式當天因無法提供身分證明遭揭穿，眾人驚覺「新娘」竟是留著鬍鬚的男子，現場更演變成暴力衝突。根據當地媒體綜合報導，涉案者是25歲的蘇特帕特里（Sutpatri）。他在TikTok上化名「薇迪亞‧穆斯達里法」（Widya Musdalifah），與27歲、姓名縮寫為「MR」的男子建立關係。兩人網戀逾一個月後，蘇特帕特里多次以生活費為由，向MR索取金錢，累積金額高達2800萬印尼盾（約新台幣5.2萬元）。由於蘇特帕特里始終以蒙面形象示人，視訊時也刻意壓低聲音，MR未起疑心。兩人見面時，他甚至帶MR到墓園，聲稱父母安葬於此，讓對方誤以為他是一名孤苦無依的女子。最終，MR動了憐惜之心，主動提出求婚，蘇特帕特里也順勢答應。這場婚禮於8月12日，在南蘇拉威西省賓朗縣（Pinrang Regency）倫邦區（Lembang）巴桑村（Basang）舉行。當地村長與宗教事務官員依規要求「新娘」出示證件，但蘇特帕特里無法提供，引起MR家屬懷疑。當眾人強行扯下面紗時，真相瞬間曝光。目睹鬍鬚「新娘」的真面目後，MR家屬及在場賓客憤怒不已，當場出手毆打蘇特帕特里。警方獲報趕到現場，卻遭居民阻攔，直到眾人「出氣」後，才將嫌犯交由執法人員帶回。倫邦區警長里德萬‧穆斯塔里（Iptu Ridwan Mustari）指出，初步調查顯示犯案動機疑為詐財；而刑事調查組負責人阿南達‧古納萬（AKP Ananda Gunawan）則表示，嫌犯已被列為詐欺與身分偽造嫌疑人，將依據印尼《刑法》第378條及第372條展開進一步調查。