民眾黨前主席柯文哲今（8）日以7000萬元交保，他久違現身鏡頭前發表談話，痛批這案子根本是冤獄，總統賴清德讓國家陷入四分五裂的局面，怒轟「你好好想一想吧！」現場支持者相當激動，不斷大喊「阿北加油」、「柯文哲，清清白白」。對此，律師黃帝穎點破，這場記者會藏有「3大謊言」，狠酸柯文哲連見陽光都要說謊！黃帝穎指出，謊言一、柯文哲自稱清白，沒有查到錢，但事實是邱佩玲、朱亞虎、陳盈助親信都作證柯文哲收現金金流。民眾黨元老邱佩玲作證，稱至少經手謝國樑母親捐給200萬等三筆600萬現金金流，朱亞虎認罪行賄210萬，陳盈助親信作證柯文哲踩飛輪收300萬元，柯文哲不爭執橘子經手收了妙天1000萬。黃帝穎續指，謊言二、柯文哲稱所有證人都說京華城程序合法，事實上副市長彭振聲認罪圖利，作證程序不法。彭振聲作證三大證詞「直殺柯文哲」，彭證稱請都發局承辦人擬好說帖，說帖指「如果批准，可能會有圖利問題」，且柯在送研議公文上蓋章，足證柯文哲明知「有圖利問題」，柯更下紙條命彭副加速行政流程，且柯親自決行京華城案。最後，黃帝穎直言，謊言三、柯文哲說一年來第一次見到陽光，事實是柯文哲曾二度獲法院裁定交保，並不是羈押一年第一次交保，讓他不禁痛批「柯文哲連見陽光都要說謊」！