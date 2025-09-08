我是廣告 請繼續往下閱讀

7-11「i珍食」搶購攻略曝光！員工親自教學

🟡7-11「i珍食」打折時段

▲各大商家即期鮮食特價時段一次看。（圖／NOWNEWS社群中心製）

各大超商每天都有即期食品折扣時段，成了許多小資族月底的救星。近日就有一名7-11的大夜班員工分享i珍食攻略，就是利用「OPENPOINT」App查詢附近門市i珍食庫存，可以快速搶到想要的i珍食，貼文曝光後，吸引破6000人按讚，眾人紛紛跪謝直呼：「超實用」、「今天晚上的無菜單料理有著落了」。一名網友近日在Threads上發文，表示自己是7-11大夜班員工，趁著休假來分享「i珍食」的選購技巧，「如果你是7-11的鮮食常期饕客，要如何省錢，找到當下附近7-11店內的I珍食數量有多少，有詳細步驟喔！」貼文曝光後，吸引超過6000人按讚驚呼，「確實，晚上去買了一個飯糰39元，打65折直接省14塊」、「大部分都蠻準的，少數遇到被買走哈哈，真的很好用」、「馬上給我那個愛省錢的老公看」、「謝謝你，省錢人，我的超人」、「今天晚上的無菜單料理有著落了」。不過，也有人直言，「其實不太有用，有的超商i珍食優先提供給熟客群組挑選，還有員工自己挑選，經常到店家根本與系統不符」「8點65折時間一到，真饕客早就在店裡面拿好等了，App半小時才更新一次，等你看到去，可能都沒有了」、「曾看過App麵包數量接近50，但現場只有大概10個」。原PO則建議，可以詢問常去的超商是否有群組可以加入，像他負責的門市可以直接在群組留言想要的餐點，店員就會幫忙保留顧客要的i珍食，但各店規定都不同，還是需要和店家先行確認，「有人留言說有些門市會提早將￼i珍食收起來，在我們店是不可能發生的。」