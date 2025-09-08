我是廣告 請繼續往下閱讀

兩名少女昨(7)日晚間相偕到台中市東區秀泰影城看電影，期間兩少女因交談聲及滑手機亮光引起後座一位陳姓男性觀眾不滿，竟將其中一名少女拖離座位痛毆，另一名少女上前阻止也遭毆打耳光，第三分局警方獲報趕來處理，依傷害及毀損罪嫌將男子移送法辦。據指出， 18歲吳姓少女與16歲黃姓少女兩人昨天晚上7點左右到台中市東區秀泰影城看電影時，電影播放期間兩位少女未保持安靜，交談聲音及手機螢幕亮度引起鄰座的一名陳姓男子不滿。陳男一時情緒失控，將吳女拉離座位並出手毆打，造成吳女雙腳膝蓋擦傷及衣物破損。黃女企圖上前隔開兩人，也遭陳男揮毆打臉部，導致左臉部受傷。台中市警察局第三分局東區派出所員警到場瞭解情況，陳男坦承打人，但表示2名少女無視其他觀眾權益，他因無法忍受兩位女生交談聲音與手機螢幕亮度才情緒失控。警方強調，民眾如有任何不滿應以理性方式溝通，切勿採取暴力手段，警方將依法嚴懲，以維護觀影秩序及公共安全。東區分駐所所長許志弘透過社群媒體回應，案件經偵訊後，已依傷害罪、毀損罪將陳姓男子移送法辦。